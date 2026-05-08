Мелкие крапчатые яйца перепелок считаются деликатесом и стоят дороже куриных. Существует мнение, что эти симпатичные малютки с хрупкой скорлупой являются настоящим кладезем полезных веществ. В них содержатся белки, витамины, минералы и жиры — в общем, практически все необходимое для организма. Однако, как и в любом яйце, независимо от того, кто его снес: птеродактиль или страус эму.

У перепелиных яиц есть свои особенности, которые не делают их суперпродуктом. Если сравнивать с куриными, в них значительно больше железа, цинка, витаминов А, В2 и В12. По калорийности они сопоставимы, но в яйцах перепелки больше жиров и холестерина. Однако это не обязательно минус — жиры могут быть полезными, а холестерин уже не считается главным врагом здоровья (это место сейчас занимает сахар). Кроме того, в яичном желтке много лецитина, который помогает снижать уровень «плохого» холестерина в организме. Таким образом, яйца могут нейтрализовать потенциальный вред для сердца и сосудов.

Считается, что здоровым людям можно употреблять 2–3 куриных яйца в день, что эквивалентно 3–4 перепелиным. При высоком уровне холестерина лучше обсудить свою норму с врачом. Также аллергикам стоит помнить, что на перепелиные яйца может быть реакция, особенно если есть аллергия на куриный белок.

Можно ли пить сырые перепелиные яйца

Существует распространенное мнение, что через перепелиные яйца невозможно заразиться сальмонеллезом, так как перепелки якобы не болеют этой инфекцией. Однако это миф.

Температура тела у здоровой перепелки, как и у курицы, составляет 41–42 °C. Сальмонелла погибает при нагревании не ниже 60 °C. Да, перепелки обычно не болеют сальмонеллезом, но могут быть его переносчиками. Кроме того, эти птицы подвержены пуллорозу, который также вызывается сальмонеллами, хоть и другого серотипа, способными вызвать проблемы со здоровьем у людей.

Таким образом, сырые или недоваренные перепелиные яйца могут представлять риск заражения. В некоторых странах, например, в США, они считаются «потенциально опасным продуктом питания», как и куриные. В качестве безопасной альтернативы в западных супермаркетах продаются пастеризованные яйца — их нагревают несколько минут при температуре 60 °C, чтобы уничтожить вредные бактерии. В таких условиях сальмонелла погибает, а белок не сворачивается, и пастеризованные яйца практически не отличаются по виду и вкусу от обычных. Они отлично подходят для тирамису и гоголь-могола, которые часто не готовят из-за опасений инфекции. Однако перепелиные яйца пастеризуют редко.

Суперфуд из ларька

Подводя итог: перепелиные яйца не обладают суперсвойствами, но, как и любые другие яйца, являются ценным источником необходимых питательных веществ. Высокое содержание железа полезно при железодефицитной анемии, а витамин А важен для зрения. Не стоит надеяться, что крапчатые малютки сделают вашу жизнь долгой и здоровой. Суперфуды в природе не существуют, важен общий стиль питания. И в этом плане перепелиные яйца могут разнообразить ваше меню и принести пользу.

Кстати, во многих странах мира они являются повседневной едой. В Корее и Вьетнаме можно купить вареные перепелиные яйца в качестве закуски к пиву. В Южной Америке их традиционно добавляют в хот-доги и гамбургеры, в Японии — в бенто и суши. На Филиппинах популярна уличная еда квек-квек — перепелиные яйца в кляре. Вкусно и ничего особенного!

Как покупать и хранить перепелиные яйца

Как и любые яйца, перепелиные должны быть целыми и свежими. При температуре от 0 до +8 °C они могут храниться около 30 дней. Если вы нашли битое яйцо, используйте его сразу после термообработки — через трещины внутрь могут попасть микробы, и продукт быстро испортится.