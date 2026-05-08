Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как выгнать клещей со своего огорода под Ригой? Рекомендует опытный дезинфектор 0 1439

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Клещи атакуют

Когда правильно провести обработку от клещей в огороде или на огороде? Главное - чтобы их не осталось!

– Первую волну атаки планируем на начало – середину мая, когда клещи наиболее активны. Это критически важный момент: уничтожив паразитов в начале сезона, мы предотвратим их массовое размножение, – рассказывает технолог-дезинфектор Константин Юрин.

– Вторую обработку проводим в начале сентября – снижаем численность популяции на следующий сезон. Если участок граничит с лесом или в прошлом сезоне был сильно заражён, добавляем летнюю обработку в июнеиюле.

Здесь важно следить за погодой: выбираем сухой безветренный день с температурой +15...+25 градусов.

Лучшее время – утренние или вечерние часы. Обязательно проверяем прогноз на 2–3 дня вперёд: осадков быть не должно, иначе эффект от обработки снизится.

Как подготовить участок к обработке?

Скашиваем высокую траву.
Убираем опавшие листья, ветки.
Очищаем зоны вдоль заборов, построек, дорожек. 
Прореживаем кустарники, убираем хлам и строительные материалы.
Освобождаем пространство вокруг компостной кучи.
Чем чище участок, тем лучше.
Читайте нас также:
#технологии #клещи #садоводство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мужчины на уроке по автовождению
Изображение к статье: Мужчина-инвалид, пенсионер, перед стеллажом с хлебом в магазине.
Изображение к статье: Танк НАТО грузят на железнодорожную платформу
Изображение к статье: В Пурвиемской средней школе спорт – на должном уровне. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика
Изображение к статье: Планеты Марс и Земля в космосе
Техно
Изображение к статье: Пулеметная установка на джипе
Политика
Изображение к статье: Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в незаконном использовании ее лица в «Аватаре»
Культура &
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео