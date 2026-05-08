Когда правильно провести обработку от клещей в огороде или на огороде? Главное - чтобы их не осталось!
– Первую волну атаки планируем на начало – середину мая, когда клещи наиболее активны. Это критически важный момент: уничтожив паразитов в начале сезона, мы предотвратим их массовое размножение, – рассказывает технолог-дезинфектор Константин Юрин.
– Вторую обработку проводим в начале сентября – снижаем численность популяции на следующий сезон. Если участок граничит с лесом или в прошлом сезоне был сильно заражён, добавляем летнюю обработку в июнеиюле.
Здесь важно следить за погодой: выбираем сухой безветренный день с температурой +15...+25 градусов.
Лучшее время – утренние или вечерние часы. Обязательно проверяем прогноз на 2–3 дня вперёд: осадков быть не должно, иначе эффект от обработки снизится.
Как подготовить участок к обработке?
Скашиваем высокую траву.
Убираем опавшие листья, ветки.
Очищаем зоны вдоль заборов, построек, дорожек.
Прореживаем кустарники, убираем хлам и строительные материалы.
Освобождаем пространство вокруг компостной кучи.
Чем чище участок, тем лучше.
