В СМИ появились новые подробности развода Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука. Актрисе после расставания достанется недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, а также финансовая поддержка.

Паулине Андреевой, которая официально разводится с Фёдором Бондарчуком, достанется недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге на сумму до миллиона долларов, а также финансовая поддержка от бывшего мужа. Подробности условий расставания пары стали известны "КП".

"Стороны разводятся без конфликтов — имущество не делят, так как всё уже поделили. Вопрос о воспитании общего ребёнка также решён в досудебном порядке", — говорится в публикации.

Ещё в 2023 году стало известно, что режиссёр подарил жене элитную квартиру в её родном Санкт-Петербурге, где она часто проводит время с их сыном Иваном. Кроме этой жилплощади актрисе, по сведениям издания, также отойдёт недвижимость в Москве.

Ранее сообщалось, что Бондарчук продал свою квартиру площадью более 150 квадратных метров в центре Москвы, в Брюсовом переулке, которую купил за год свадьбы с Андреевой, и где они жили до развода. Теперь же сообщается, что на вырученные деньги режиссёр купил жильё для Паулины и их сына в другом месте столицы, "но тоже в центре — в более современном доме".

Сам 58-летний Бондарчук, как сообщается, съехал в свой дом на Рублёво-Успенском шоссе, в Раздорах, где также живёт его дочь от первого брака, которой необходим медицинский уход, так как у 27-летней Варвары врождённые проблемы со здоровьем. Здесь была дача отца Фёдора, культового советского режиссёра Сергея Бондарчука, и Бондарчук-младший в своё время купил рядом землю и построил дом: двухэтажный особняк на 30 сотках.

По всей видимости, 37-летняя Андреева также может рассчитывать и на финансовую поддержку, так как их с Бондарчуком ребёнок остался жить с ней. Издание напоминает, что первая жена режиссёра Светлана Бондарчук после развода, кроме 300-метровой квартиры в центре Москвы в Ермолаевском переулке, получила по соглашению денежные отчисления — после выхода каждого нового проекта экс-мужа. "Фёдор Бондарчук всегда отличался порядочностью, к бывшим жёнам, в том числе — первой бывшей жене он не раз помогал после развода, и не только финансово", — отмечает ресурс.

О своём разводе с режиссёром после девяти лет совместной жизни Андреева объявила весной 2025 года. Ни она, ни Бондарчук публично не комментировали причины расставания, поэтому в сети стали множиться версии. По одним слухам, Бондарчук изменил жене, по другим — между ними возникли разногласия из-за взглядов.

Ранее таблоиды сообщали, что Бондарчук пытался вернуть жену и что они якобы даже помирились и снова живут вместе. Однако вскоре после этого появилась другая информация: якобы у режиссёра уже новый роман. Ранее bb.lv уже писали, что Бондарчук предположительно встречается с вдовой Юрия Мороза, 49-летней актрисой Викторией Исаковой.

Для Андреевой брак с Бондарчуком был первым. У Бондарчука есть двое взрослых детей от брака со Светланой Бондарчук и две внучки.

Несмотря на многочисленные слухи вокруг причин расставания, Андреева и Бондарчук, судя по всему, решили урегулировать все вопросы мирно, пишет bb.lv.