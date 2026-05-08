Каждая третья крыса в Латвии заражена опасным заболеванием

Дата публикации: 08.05.2026
В ходе проведённого мониторинга грызунов выяснилось, что в Латвии 34% исследованных грызунов инфицированы лептоспирозом, сообщили в научном институте продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды Bior.

Также в ходе мониторинга была выявлена циркуляция хантавирусов — у 7% грызунов обнаружен пан-хантавирус, в том числе идентифицирован потенциально опасный для человека хантавирус «Добрава–Белград».

Возбудители болезни Лайма чаще всего выявлялись у крыс. В отдельных случаях у грызунов также были обнаружены антитела к токсоплазмозу и имеющий зоонозное значение карликовый цепень Hymenolepis nana, отметили в институте.

Есть и хорошие новости. В Bior утверждают, что в рамках мониторинга не были выявлены возбудители туляремии, гепатита E, Q-лихорадки и трихинеллёза, что свидетельствует об отсутствии этих инфекций у исследованных популяций грызунов в период мониторинга.

Директор Bior Ольга Валциня отметила, что высокая распространённость лептоспироза среди популяции грызунов объясняет ранее наблюдавшийся рост заболеваемости среди людей.

По словам Валцини, необходимо учитывать, что возбудители инфекций могут попадать в окружающую среду с выделениями грызунов, поэтому риск заражения существует как при контакте с загрязнённой водой, так и при употреблении недостаточно обработанных продуктов, хранившихся в местах, доступных для грызунов.

Всего в рамках мониторинга, проведённого Bior, в Латвии были исследованы 129 грызунов, включая мышей, крыс и водяных полёвок.

Для справки:

Лептоспироз — это зоонозное инфекционное заболевание, передающееся от животных человеку. Его возбудителями являются бактерии лептоспиры, которые могут сохраняться во внешней среде неделями и даже месяцами, особенно во влажной и прохладной среде, однако чувствительны к высыханию и высоким температурам. Инфицированные животные выделяют лептоспиры с мочой. Восприимчивы к инфекции все теплокровные животные, что означает широкую циркуляцию возбудителей в природе.

Хантавирус — редкое респираторное заболевание, которое обычно распространяется от инфицированных грызунов и может вызывать нарушения дыхания и сердечной деятельности, а также геморрагическую лихорадку.

