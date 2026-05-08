Принцесса Кейт Миддлтон готовится совершить свою первую официальную зарубежную поездку после выздоровления от рака.

Как сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца, ожидается, что на следующей неделе британская принцесса отправится в Италию с двухдневной рабочей поездкой в сотрудничестве с Королевским фондом развития детей раннего возраста, сообщает bb.lv со ссылкой на CNN.

Кейт основала фонд в 2021 году, чтобы повысить осведомленность о том, какое влияние опыт, полученный в раннем детстве, может оказать на дальнейшую жизнь.

Как говорится в заявлении дворца, переданном CNN в среду, со среды по четверг принцесса проведет время в северном итальянском городе Реджо-Эмилия, чтобы изучить передовые международные подходы к поддержке маленьких детей и их опекунов.

Как сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца, Кейт встретится с педагогами, родителями, детьми, а также лидерами общественных и деловых кругов.

«Принцесса с нетерпением ждет визита в Италию на следующей неделе, чтобы воочию убедиться в том, как подход Реджио-Эмилии создает среду, где природа и любящие человеческие отношения объединяются для поддержки развития детей», — говорится в заявлении представителя Кенсингтонского дворца.

Этот визит станет первой международной поездкой Кейт с 2022 года, когда она вместе с принцем Уильямом посетила Бостон, штат Массачусетс, для участия в церемонии вручения премии Earthshot Prize Awards.

В течение большей части 2024 года Кейт боролась с проблемами со здоровьем, но в январе прошлого года она сообщила, что находится в ремиссии от рака, спустя несколько месяцев после завершения курса химиотерапии.

В июле, выступая перед пациентами больницы Колчестера на юго-востоке Англии, Кейт описала период после лечения рака как «действительно сложный», добавив, что «вы не можете нормально функционировать дома, как делали это раньше».

Возвращение Кейт к международным обязанностям многие воспринимают как важный этап её восстановления после лечения рака, пишет bb.lv. При этом принцесса продолжает уделять особое внимание теме поддержки детей и семей, которая остаётся одним из главных направлений её общественной работы.