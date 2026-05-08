Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нашелся второй дрон: он не затерялся в лесах, а также атаковал Резекненскую нефтебазу 12 6237

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV

Пострадавшая нефтебаза в Резекне.

Государственная полиция Латвии в ходе расследования установила, что вчера в Резекне в объект хранения нефтепродуктов врезались не один, а два беспилотника, сообщили в полиции.

В связи с произошедшим вчера в Резекне инцидентом с дронами на объекте хранения нефтепродуктов в полиции был начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона «Преступления против государства».

После проведения первоначальных процессуальных действий на месте происшествия и первичного изучения обломков дронов привлечёнными экспертами, а также с учётом имеющейся у служб информации, полиция установила, что по объекту были нанесены удары двумя беспилотниками.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Служба государственной безопасности Латвии в соответствии с подследственностью.

Если у жителей имеются какие-либо материалы, связанные с произошедшим — видео, фотографии или любая другая информация, правоохранительные органы призывают не публиковать их в социальных сетях, а передавать в Службу государственной безопасности. Все эти материалы анализируются в совокупности с уже имеющейся у служб информацией и могут быть полезны следствию.

Полиция напоминает, что в случаях обнаружения подозрительного дрона или его обломков жителям необходимо немедленно звонить по номеру 112, указывая место, время и другую известную информацию. Ни в коем случае нельзя приближаться к беспилотнику или его обломкам.

Как сообщал bb.lv, в Латвии говорилось о проникновении в воздушное пространство двух дронов – еще одни улетел в Россию. Однако по российской версии в районе Резекне пропали пять дронов. Судя по предупреждению полиции Латвии, российская версия не является однозначно фейковой.

Читайте нас также:
#Резекне #полиция #Латвия #безопасность #социальные сети #следствие #дроны #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
4
0
0
1
7

Оставить комментарий

(12)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мужчины на уроке по автовождению
Изображение к статье: Мужчина-инвалид, пенсионер, перед стеллажом с хлебом в магазине.
Изображение к статье: Танк НАТО грузят на железнодорожную платформу
Изображение к статье: В Пурвиемской средней школе спорт – на должном уровне. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика
Изображение к статье: Планеты Марс и Земля в космосе
Техно
Изображение к статье: Пулеметная установка на джипе
Политика
Изображение к статье: Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в незаконном использовании ее лица в «Аватаре»
Культура &
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео