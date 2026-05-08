Государственная полиция Латвии в ходе расследования установила, что вчера в Резекне в объект хранения нефтепродуктов врезались не один, а два беспилотника, сообщили в полиции.

В связи с произошедшим вчера в Резекне инцидентом с дронами на объекте хранения нефтепродуктов в полиции был начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона «Преступления против государства».

После проведения первоначальных процессуальных действий на месте происшествия и первичного изучения обломков дронов привлечёнными экспертами, а также с учётом имеющейся у служб информации, полиция установила, что по объекту были нанесены удары двумя беспилотниками.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Служба государственной безопасности Латвии в соответствии с подследственностью.

Saistībā ar 7. maijā Rēzeknē naftas uzglabāšanas objektā notikušo dronu incidentu jau ziņots, ka Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 10. nodaļas Noziegumi pret valsti.

Pēc veiktajām sākotnējām procesuālajām darbībām notikuma vietā un piesaistīto ekspertu… — Valsts policija (@Valsts_policija) May 8, 2026

Если у жителей имеются какие-либо материалы, связанные с произошедшим — видео, фотографии или любая другая информация, правоохранительные органы призывают не публиковать их в социальных сетях, а передавать в Службу государственной безопасности. Все эти материалы анализируются в совокупности с уже имеющейся у служб информацией и могут быть полезны следствию.

Полиция напоминает, что в случаях обнаружения подозрительного дрона или его обломков жителям необходимо немедленно звонить по номеру 112, указывая место, время и другую известную информацию. Ни в коем случае нельзя приближаться к беспилотнику или его обломкам.

Как сообщал bb.lv, в Латвии говорилось о проникновении в воздушное пространство двух дронов – еще одни улетел в Россию. Однако по российской версии в районе Резекне пропали пять дронов. Судя по предупреждению полиции Латвии, российская версия не является однозначно фейковой.