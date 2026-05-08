Пострадавшая нефтебаза в Резекне.
Государственная полиция Латвии в ходе расследования установила, что вчера в Резекне в объект хранения нефтепродуктов врезались не один, а два беспилотника, сообщили в полиции.
В связи с произошедшим вчера в Резекне инцидентом с дронами на объекте хранения нефтепродуктов в полиции был начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона «Преступления против государства».
После проведения первоначальных процессуальных действий на месте происшествия и первичного изучения обломков дронов привлечёнными экспертами, а также с учётом имеющейся у служб информации, полиция установила, что по объекту были нанесены удары двумя беспилотниками.
Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Служба государственной безопасности Латвии в соответствии с подследственностью.
Saistībā ar 7. maijā Rēzeknē naftas uzglabāšanas objektā notikušo dronu incidentu jau ziņots, ka Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 10. nodaļas Noziegumi pret valsti.— Valsts policija (@Valsts_policija) May 8, 2026
Pēc veiktajām sākotnējām procesuālajām darbībām notikuma vietā un piesaistīto ekspertu… pic.twitter.com/WNebmLGkQi
Если у жителей имеются какие-либо материалы, связанные с произошедшим — видео, фотографии или любая другая информация, правоохранительные органы призывают не публиковать их в социальных сетях, а передавать в Службу государственной безопасности. Все эти материалы анализируются в совокупности с уже имеющейся у служб информацией и могут быть полезны следствию.
Полиция напоминает, что в случаях обнаружения подозрительного дрона или его обломков жителям необходимо немедленно звонить по номеру 112, указывая место, время и другую известную информацию. Ни в коем случае нельзя приближаться к беспилотнику или его обломкам.
Как сообщал bb.lv, в Латвии говорилось о проникновении в воздушное пространство двух дронов – еще одни улетел в Россию. Однако по российской версии в районе Резекне пропали пять дронов. Судя по предупреждению полиции Латвии, российская версия не является однозначно фейковой.
Оставить комментарий(12)