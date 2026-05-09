Четыре распространённых мифа о завтраке

Дата публикации: 09.05.2026
Нутрициолог разоблачает самые популярные заблуждения о завтраке.

 

Миф 1: Завтрак запускает метаболизм

По словам нутрициолога и фитнес-тренера Ольги Бесединой, метаболизм — это непрерывный процесс в нашем организме, который невозможно «запустить». Тем не менее, специалист рекомендует не пропускать завтрак, так как он обеспечивает энергией до следующего приёма пищи. Люди, отказывающиеся от завтрака, часто переедают вечером.

Беседина отмечает, что организму необходимо определённое количество энергии в течение дня. Если завтрак пропущен, то в другие приёмы пищи он будет «просить» больше еды, чтобы удовлетворить свои потребности. В результате человек может переедать вечером из-за сильного голода, а также из-за привычки заедать усталость и стресс.

Миф 2: Стакан тёплой воды утром помогает похудеть

По словам нутрициолога, этот миф не имеет научного обоснования. Если вы хотите пить, можно пить любую воду: холодную, тёплую, газированную или кипячёную. Однако не стоит ожидать, что тёплая вода поможет в похудении.

Миф 3: Завтрак должен состоять из яиц, сыра и каш

На самом деле завтрак должен быть сбалансированным и включать белки, углеводы и жиры. Можно есть любые полезные и питательные продукты, которые вам нравятся.

Миф 4: Завтрак должен быть плотным

Специалист утверждает, что никакой приём пищи не должен быть чрезмерно плотным. Важно есть до наступления насыщения, чтобы не переедать, но и не оставаться голодным.

