В некоторых старинных домах живут призраки. Тем и славятся – пугают людей. Как верующих, так и атеистов. Их иногда видят и слышат. Но чаще чувствуют – нутром, что называется, ощущают присутствие чего-то потустороннего.

Откуда берется такая чертовщина? Ученые пробуют ответить на этот вопрос не только теоретически, но и посредством экспериментов. Недавно «отличились» канадские нейрофизиологи из университетов Макьюэна (MacEwan University) и Альберты (University of Alberta).

А в душе – тревога

Энтузиасты, по сути, вызвали духов. «Странное состояние, будто рядом есть кто-то или что-то пугающее» - так описывали свои ощущения испытуемые, которым вместе с музыкой ученые транслировали инфразвук - звуковые колебания низкой частоты - около 18 Герц. Их тайно генерировали специальные сабвуферы.

Человеческие уши «на слух» не воспринимают колебания ниже 20 Герц, но организм на них реагирует. Что и подтвердили канадцы.

В экспериментах участвовали 36 студентов. Половину «облучили», половину нет. Феномен проявил себя только у «облученных» инфразвуком, которые и не догадывались, что их соответствующим образом обрабатывают.

То, что «ощущения потустороннего» не были субъективными, доказывал повышенный уровень кортизола – гормона и биомаркера тревожности, стресса и страха.

Источниками инфразвуковых колебаний в старинных зданиях становятся трубы, фундаменты, вентиляционные системы, - объяснили ученые в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, в котором изложили результаты своего исследования.

Впечатлительный человек, попавший в замок, в котором якобы водятся приведения, вполне может приписать свою тревогу чему-то сверхъестественному, - считают авторы.

В 80-годы прошлого века исследованиями влияния инфразвука на восприятие действительности занимался некий Вик Тэнди (Vic Tandy) - специалист по информатике из государственного исследовательского университета в Ковентри (Coventry University). Он полагал, что инфразвук – как раз с частотой около 20 Герц – способен иной раз и материализовать призраков. Ну, почти - низкочастотные колебания, по мнению ученого, расстраивают зрение и вызывают видения, которые сродни галлюцинациям.

Так, мол, «появляются» приведения.

Потусторонние силы

Майкл Персингер (Dr. Michael A. Persinge) - нейрофизиолог, профессор Лаурентианского университета (American-Canadian professor of psychology at Laurentian University) в Канаде, которого называли вдохновителем «настоящих охотников за привидениями» - не мистиков, а серьезных исследователей, тоже предполагал, что призраки представляют собой разновидность галлюцинаций. Но он «грешил» на переменные электромагнитные поля, которые воздействуют на мозг.

Хитрый шлем, который создал ученый, направлял электромагнитные импульсы на разные области мозга добровольцев. И четверо из пяти видели нечто весьма похожее на призраков - по крайней мере все ощущали присутствие рядом какой-то посторонней сущности. Кто-то начинал испытывать при этом панический страх. И были случаи, когда добровольцам являлись давно умершие родственники. А некоторым - даже инопланетяне.

Будильник с привидениями

Несколько лет назад «электромагнитную гипотезу» проверили, что называется, на местности британские ученые под предводительством доктора Джейсона Брэйтвэйта (Dr Jason Braithwaite) - психолога и невролога из Университета Бирмингема (University of Birmingham). Для экспериментов они выбрали старинный английский замок Манкастер (Muncaster Castle in Cumbria), которому почти 800 лет. По слухам, он кишел приведениями. Особенно много их было в так называемой Гобеленовой комнате, в которой жаждущие острых ощущений туристы могли переночевать. По ночам здесь слышатся детские крики, стоны, странные шорохи, шаги. Людям кажется, что их кто-то трогает. Но главное, сюда является призрак Томаса Скелтона по прозвищу Дурак Том - придворного шута, убитого в XVI веке. Иногда заходит и Белая Леди - привидение девочки, убитой в XIX веке.

Чувствительный магнитометр MADS собственной конструкции (Magnetic Anomaly Detection System), способный улавливать сверхслабые поля (0,5 нанотесла), а также импульсы, которые могли бы следовать по 250 штук в секунду, помог выяснить: в «нехорошей» комнате концентрировались аномалии. Имевшиеся в ней поля отличалась самой причудливой конфигурацией. Особенно в районе огромной древней кровати, на которой и должны были спать туристы.

Как объяснили ученые, источникам аномалий была старая железная сетка с крупными ячейками, которая поддерживала матрацы. Она сильно искажала естественный фон. Сетка деформировалась, когда человек ворочался, «вызывала флуктуации электромагнитного поля в широком диапазоне». Наиболее сильно они ощущались как раз в районе подушки. Хотя и инфразвука в замке, наверное, хватало.

Вскоре и Персингер отличился вне лаборатории: избавил от сексуальных кошмаров 17-летнюю девушку. К ней каждую ночь являлся черный призрак и возбуждал.

Посредством измерений Персингер обнаружил, что на девушку воздействовало слабое поле электронных часов, которые стояли на тумбочке всего в 25 сантиметрах от головы. Часы убрали, и призрак перестал приходить.

50 минут в комнате ужасов

Комплексно – и с инфразвуком, и с электромагнитными полями в свое время экспериментировал профессор Крис Френч (Christopher Charles French) – психолог из Лондонского университета (University of London). Ученый обустроил эдакую комнату ужасов. Из ее стен исходили то электромагнитные импульсы, то инфразвуковые.

Почти все добровольцы, которые проводили в комнате по 50 минут, испытывали необычные ощущения - и пугались, и «посторонних» видели. Причем инфразвук действовал не хуже магнитов.

Не исключено, что вызывать призраков может, как одно, так и другое.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

С инфразвуком понятно – его источников хватает в окружающим мире и помимо старинных зданий: от ураганов, извержений вулканов и землетрясений до водопадов и морских волн.

А что с разнообразными электромагнитными полями? Ими, на удивление, тоже богата не только наша эпоха. Поэтому спровоцированные электромагнитным излучением приведения являлись людям всегда и везде.

Пример пассивного влияния - сетка на кровати, которая сама не генерирует поля, но сильно искажает естественные.

Активное электромагнитное излучение периодически идет из недр - внезапно начинают «искрить» тектонические разломы и трещины, Солнце устраивает магнитные бури. Да и грозовые тучи добавляют своего. Люди, оказавшиеся в этой «какофонии невидимых сил», по образному выражению Персингера, вполне могут отреагировать галлюцинациями.

Исследования продолжаются. Инфразвук вполне способен преподнести сюрпризы.