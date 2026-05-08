Как сообщалось, уже в понедельник Эвика Силиня вызывает на ковер Андриса Спрудса. Будет ли премьер отправлять министра обороны в отставку - пока неизвестно. Примечательно, что глава комиссии Сейма по нацбезопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство") на вопрос ТВ-3, справляется ли министр обороны со своими обязанностями, сказал: "Трудно ответить на этот вопрос. Я не хочу врать".

В свою очередь глава парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс на такой же вопрос ТВ-3 ответил: "«Я считаю, что справляется. Мы должны помнить, что Андрис Спрудс — первый министр, который должен решать вызовы, связанные с прилетающими на территорию Латвии дронами. И здесь не то, что у нас готовые рецепты и инструкции. Все, что мы делаем в связи с совершенствованием способности отрасли безопасности и обороны, все это происходит в режиме реального времени. Понятно, что есть недочеты, есть ошибки. Но я в этот момент считаю, что то, что мы должны политически сейчас делать, — эти ошибки публично признавать, объяснять и делать все возможное, чтобы их не допустить в будущем».