Если обратить внимание на лапы кошек, собак или даже коал, можно заметить, что у них, как и у людей, пять пальцев. Хотя их расположение может отличаться, количество остается неизменным. Почему же эта особенность общая для нас и наших меньших братьев, несмотря на разные условия эволюции?

В природе ничего не происходит без причины. Ученые считают, что если животные на протяжении миллионов лет имели пять пальцев, значит, нет оснований для изменения этого количества.

Млекопитающие являются позвоночными животными и входят в надкласс четвероногих, к которому также относятся рептилии, амфибии, птицы и человек. У всех представителей этой группы, даже у тех, кто не имеет традиционных конечностей, в скелете присутствует пять пальцев, хотя они могут быть нечетко выражены.

Тем не менее, существуют исключения: у лошадей на конечностях всего один палец, а у птиц одна сросшаяся пальцевая кость на конце крыла. Однако есть доказательства, что эти животные, будучи эмбрионами, имеют все пять пальцев, которые срастаются еще до рождения. Этот процесс в значительной степени определяется так называемыми hox-генами, которые взаимодействуют друг с другом в ключевых биологических путях и контролируют развитие органов и тканей в процессе эмбриогенеза.

Почему именно пять пальцев?

Интересно, что изначально у животных было не пять, а гораздо больше пальцев: первые известные существа, у которых развились пальцы, произошли от рыб около 360 миллионов лет назад и имели целых восемь пальцев. Однако в ходе эволюции их количество сократилось до пяти. У ученых есть две теории, объясняющие это явление.

Согласно первой теории, сходство строения скелета большинства видов является результатом гомологии, то есть происхождения от одного общего предка. Предполагается, что этот предок каким-то образом эволюционировал до пяти пальцев и передал этот генетический код своим потомкам.

Вторая теория утверждает, что каждый вид отдельно развил пять пальцев в процессе эволюции в зависимости от условий обитания и образа жизни.

Для четвероногих позвоночных, ведущих наземный образ жизни, наличие пяти пальцев важно для поддержания равновесия и распределения веса тела при движении. Многим хищникам требуется такое количество пальцев для надежного захвата добычи.

В то же время у многих водных животных пальцы редуцированы или отсутствуют, так как они не нужны для передвижения в воде.

Может ли у кого-то быть не пять, а шесть пальцев?

Да, у всех пятипалых существ такое явление возможно, но оно встречается довольно редко и обычно является результатом генетической мутации, известной как полидактилия. Это состояние не всегда является нормой для конкретного вида и может привести к различным проблемам со здоровьем, включая трудности с подвижностью и боли в суставах.