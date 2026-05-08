Уже на ближайшем коалиционном совете в понедельник, 11-го мая в 15.00 будет очень горячо! Причем, независимо от того, чем закончится назначенная на 13.00 встреча премьера с министром обороны Андрисом Спрудсом ("Прогрессивные"). Если Спрудс сам не подаст в отставку и премьер сама решится уволить его, то на коалиционном совете "прогрессивные" могут пригрозить требованием отправить в отставку, как уже намекал лидер этой партии Шуваевс, главу МВД Рихардса Козловскиса - якобы за то, что он не обеспечил эвакуацию населения из зоны прилета дронов в укрытия. Понятно, что в любом случае разговор в коалиции о политической ответственности будет проходить на повышенных тонах. Также партнеры обсудят призыв спикера Сейма Дайги Миерини внести изменения в Закон о нацбезопасности, предусмотрев ответственность должностных лиц за те или иные действия в чрезввчайных ситуациях. Д. Миериня призывает законом определить и полномочия спикера Сейма в вопросах нацбезопасности.

Наверняка партнеры обсудят и другие вопросы, по которым в коалиции возникли разногласия - и о судьбе пенсий 2-го уровня, и о налоге солидарности для торговцев топливом, и о аж двух законопроектах - от оппозиции и от Совета по электронным СМИ, которые призваны почти полностью исключить русский язык из общественных СМИ. "Новое Единство" поддержало радикальный вариант от националистов, а "Прогрессивные" настаивают на более мягком законопроекте от Совета по общественным СМИ.