Бывший парламентарий Сандис Риекстиньш (партия Austošā saule), который уже последние три года помогает украинским военным и проживает на Украине, в социальной сети facebook прокомментировал залет дронов в Латгалию. В своем видеокомментарии он поинтересовался у министра обороны, где же наши "противодроны", если мы называем Латвию чемпионами по производству дронов и систем их подавления? Экс-депутат спросил, располагает ли Латвия мобильными группами по уничтожению дронов? Есть ли у нас хотя бы специальные радары, отслеживающие дроны в воздушном пространстве?

"Осознают ли в Латвии, к каким последствиям могут привести атаки дронов?" - поинтересовался политик и отметил, что один дрон может полностью снести два этажа здания!