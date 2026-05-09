Как выбрать свежую рыбу: советы нутрициолога

Дата публикации: 09.05.2026
Нутрициолог Екатерина Стасюк делится рекомендациями по выбору свежей рыбы, обращая внимание на несколько ключевых моментов.

 

Нутрициолог Екатерина Стасюк предлагает несколько важных советов по выбору рыбы. Первое, на что стоит обратить внимание, это глаза рыбы. Они должны быть ясными, выпуклыми и с черным зрачком.

Второй момент — жабры. У свежей рыбы они должны быть розовыми или красными, без слизи, а чешуя — блестящей. Также важно, чтобы морепродукт не имел посторонних запахов. Можно нажать на спинку рыбы: у свежего продукта ямка быстро выравнивается.

«Если вы выбираете филе, убедитесь, что оно плотное, а не рыхлое, и имеет ровный цвет», — добавила эксперт.

Кроме того, нутрициолог рекомендует выбирать морепродукты, которые хранятся в специальных отделах на льду, так как этот способ хранения помогает сохранить полезные вещества.

