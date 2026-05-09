Нутрициолог Екатерина Стасюк предлагает несколько важных советов по выбору рыбы. Первое, на что стоит обратить внимание, это глаза рыбы. Они должны быть ясными, выпуклыми и с черным зрачком.

Второй момент — жабры. У свежей рыбы они должны быть розовыми или красными, без слизи, а чешуя — блестящей. Также важно, чтобы морепродукт не имел посторонних запахов. Можно нажать на спинку рыбы: у свежего продукта ямка быстро выравнивается.

«Если вы выбираете филе, убедитесь, что оно плотное, а не рыхлое, и имеет ровный цвет», — добавила эксперт.

Кроме того, нутрициолог рекомендует выбирать морепродукты, которые хранятся в специальных отделах на льду, так как этот способ хранения помогает сохранить полезные вещества.