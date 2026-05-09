Да, но только если пить очень горячую или холодную воду с лимоном или медом натощак.

По словам врача по медицинской профилактике Александры Жуковской, в привычке пить воду сразу после пробуждения нет ничего плохого. Лучше всего утром натощак пить чистую воду комнатной температуры или слегка теплую.

Однако очень горячая или холодная вода с добавлением лимона или меда может раздражать и повреждать слизистую желудка. Регулярное употребление такой воды на голодный желудок может со временем привести к гастриту или трофической язве желудка.