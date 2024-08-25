«Они перешли красную черту» - основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз из-за ареста Дурова

Основатель Rumble Павловски заявил, что срочно покинул ЕС из-за ареста Дурова

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски сообщил в социальной сети X, что покинул Европейский союз в связи с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Я только что благополучно покинул Европу», — написал он.

По его словам, власти Франции угрожали видеохостингу, и «теперь они перешли красную черту», арестовав основателя Telegram, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова.