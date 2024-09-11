Появились слухи, что в Латвии вообще запретят наличные деньги

«Если предлагаемые поправки вступят в силу, то в 2025 году банкам и оказывающим услуги, информируя налоговую администрацию об обороте счетов людей, будет нужно отдельно выделять информацию о сделках в наличных деньгах за соответствующий год, если их объем достигнет 7000 евро». При этом в нашей стране за последнее десятилетие количество наличности в обороте существенно выросло — с 3,96 миллиардов евро в 2014 году до 5,67 миллиардов евро в 2023 году. Однако, с ростом общей денежной массы относительная доля снизилась за тот же период — с 16,8% до 14%.

Налоговый эксперт Янис Таукачс комментирует: «Оборот наличных денег был, есть и будет одной из движущих сил теневой экономики, поэтому логично, что для его движения в банкоматах планируется ввести обязанность оповещения для банков, однако это само по себе не уменьшит и не увеличит оборот наличных денег в Латвии». «Надо принимать во внимание, что оплачивать счета за коммунальные услуги, а также покупки в интернет-магазине наличными деньгами также более не удобно, к тому же во многих интернет-магазинах таких возможностей для покупателей вовсе нет».

В целом же, по оценке аналитика, в не инкассированных налогах ЛР скрываются «жуткие цифры» - ведь теневая экономика в стране оценивается в 23% от ВВП - или 9 миллиардов евро в год. Заместитель госсекретаря Минфина Ольга Богданова поясняет: «В повестке дня нет вопроса о запрете наличных денег, этого не предусматривают также изменения в Закон о налогах и пошлинах, потому ажиотаж о том, что за наличные деньги многие товары купить будет нельзя, не обоснован».