В Латвии запретили просто так требовать от работников знаний русского языка

В четверг в окончательном чтении Сейм поддержал поправки к закону о труде, постановив, что от работников нельзя требовать знания иностранных языков, если такое требование не является объективно обоснованным.

Поправками, над которыми парламентарии работали почти год, предусмотрено защитить права работников на использование при выполнении трудовых обязанностей государственного языка и не допустить дискриминацию путем выдвижения необоснованных требований о владении иностранным языком.

В поправках закреплено, что владение иностранным языком не считается обоснованно необходимым для выполнения трудовых обязанностей, если работа связана с производством товаров, оказанием услуг или другими действиями на внутреннем рынке Латвии. Это правило можно будет не распространять, если владение иностранным языком для выполнения работы будет объективно обоснованным, например, в случаях, если выполнение работы связано с иностранными государствами.

Поправками обеспечивается, чтобы в Латвии как стране-участнице Европейского союза нельзя было требовать от работников знания русского языка, объяснили авторы законопроекта, сославшись на существующую сейчас на рынке труда дискриминацию молодых людей, у которых знания русского языка недостаточны.

Поправки предусматривают, что в случае, если в объявлении о работе будет требование о владении иностранным языком, в него нужно будет включить и обоснование его необходимости. А в ходе рабочего интервью впредь работодателю запрещено задавать вопросы соискателю о знании иностранных языков, если оно не имеет существенного значения при выполнении трудовых обязанностей.

Комиссия по социальным и трудовым вопросам в сотрудничестве с ответственным министерством и другими структурами вскоре планирует продолжить работу над вопросами, касающимися процесса административных нарушений по необоснованному требованию знаний иностранного языка, сообщил ранее глава комиссии Андрис Берзиньш.

Поправки к закону о труде предложило Национальное объединение.