Болгары? Румыны? Молдаване? В Латвии начали думать, каких завозить гастарбайтеров

Латвия со своим падением на 16,82% расположилась на печальном 5-м месте в ЕС. «Мы можем только гадать, что удаленная работа оставила последствия не только на трудовых отношениях, но и в приватной коммуникации, и, возможно, эти последствия негативны. В случае большого числа жителей этого не заметят в больших государствах Европы, однако в Латвии влияние заметно».

Между тем, проблема иммиграции никуда не делась: «По обочинам государств слоняется все больше мировых бродяг, и когда-то в отдаленном будущем не будет ресурсов их ловить и проверять документы. Много быстрей ресурсы закончатся для содержания этих индивидов в лагерях краткосрочного задержания, таких как Муцениеки, где решают, посылать ли их домой, или все же давать убежище. Если какая-то не слишком дружественная Латвии и ЕС сила пожелает развернуть гибридную войну беженцев через лет 15, то с меньшими ресурсами достигнет намного более разрушительного эффекта. Происходящее в Европе в целом в выражении практических последствий определенно не образует яркую картину депопуляции, но падение рождаемости в Латвии и Эстонии, учитывая наш приграничный статус в Европе, есть всеобщая угроза безопасности».

Предприниматели Латвии, подчеркивает Dienas Bizness, повторяют: «Нам нужны люди!» «Некоторые упоминают Украину и Молдову, другие — Болгарию и Румынию. Вероятней всего, краткосрочно такое решение допустимо, особенно, если выбора практически нет. Потеряны от двух до трех лет для тех людей, которым нужно было встретиться, но они не встретились, ибо привыкли быть удалены от общества. Последствия в действительности будут более долгими, если социализация не восстановится».

«Нужно понять, - пишет деловой еженедельник, - каковы наши — латвийские — правила, совершенно определенно нужно отказаться от тезиса, что нам нужны только врачи, ИТ-специалисты и высокой пробы консультанты финансовой области. В действительности необходимы также дешевые рабочие заводов, строительные работники, поэтому планку нужно опускать. Необходима ясная схема включения — кого и как много способны принять, обучить и как это произойдет, чтобы Латвия получила бы сколь-либо полноценных жителей для своего благосостояния. Нужно определить границу, которую не намерены переходить, например, 200 тысяч или 100 тысяч человек милости просим в эту страну. И нам понятно, каков профиль этих людей».