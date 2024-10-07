Baltijas balss logotype

Болгары? Румыны? Молдаване? В Латвии начали думать, каких завозить гастарбайтеров 2

Бизнес
Дата публикации: 07.10.2024
BB.LV
Болгары? Румыны? Молдаване? В Латвии начали думать, каких завозить гастарбайтеров

Dienas Bizness пишет, что «все государства Европейского Союза во время с 2021 по 2023 годы пережили катастрофическое уменьшение рождаемости».

Латвия со своим падением на 16,82% расположилась на печальном 5-м месте в ЕС. «Мы можем только гадать, что удаленная работа оставила последствия не только на трудовых отношениях, но и в приватной коммуникации, и, возможно, эти последствия негативны. В случае большого числа жителей этого не заметят в больших государствах Европы, однако в Латвии влияние заметно».

Между тем, проблема иммиграции никуда не делась: «По обочинам государств слоняется все больше мировых бродяг, и когда-то в отдаленном будущем не будет ресурсов их ловить и проверять документы. Много быстрей ресурсы закончатся для содержания этих индивидов в лагерях краткосрочного задержания, таких как Муцениеки, где решают, посылать ли их домой, или все же давать убежище. Если какая-то не слишком дружественная Латвии и ЕС сила пожелает развернуть гибридную войну беженцев через лет 15, то с меньшими ресурсами достигнет намного более разрушительного эффекта. Происходящее в Европе в целом в выражении практических последствий определенно не образует яркую картину депопуляции, но падение рождаемости в Латвии и Эстонии, учитывая наш приграничный статус в Европе, есть всеобщая угроза безопасности».

Предприниматели Латвии, подчеркивает Dienas Bizness, повторяют: «Нам нужны люди!» «Некоторые упоминают Украину и Молдову, другие — Болгарию и Румынию. Вероятней всего, краткосрочно такое решение допустимо, особенно, если выбора практически нет. Потеряны от двух до трех лет для тех людей, которым нужно было встретиться, но они не встретились, ибо привыкли быть удалены от общества. Последствия в действительности будут более долгими, если социализация не восстановится».

«Нужно понять, - пишет деловой еженедельник, - каковы наши — латвийские — правила, совершенно определенно нужно отказаться от тезиса, что нам нужны только врачи, ИТ-специалисты и высокой пробы консультанты финансовой области. В действительности необходимы также дешевые рабочие заводов, строительные работники, поэтому планку нужно опускать. Необходима ясная схема включения — кого и как много способны принять, обучить и как это произойдет, чтобы Латвия получила бы сколь-либо полноценных жителей для своего благосостояния. Нужно определить границу, которую не намерены переходить, например, 200 тысяч или 100 тысяч человек милости просим в эту страну. И нам понятно, каков профиль этих людей».

#мигранты #гастарбайтеры
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
5
2

Комментарии (2)

  • A
    Anim
    8-го октября

    Кого угодно, лишь бы нормальные зарплаты не платить.

    23
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го октября

    Те, кому надо, сами через лет 20-30 заедут. Тогда с петербазницы по утрам в матюгальник начнёт орать муэдзин. Криевсы вам ещё в радостных снах будут снится.

    104
    4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео