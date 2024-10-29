Наценка в 300%?! Министр выдал идею, как бороться с сумасшедшими ценами в латвийских магазинах

Министр экономики Виктор Валайнис рассказал о плане по снижению цен на продукты питания, который он уже представил правлению Союза зеленых и крестьян и который уже в следующий понедельник будет рассматривать коалиция.

Заключается он в том, чтобы на время ограничить для торговцев наценку на продукты. Причем не только на местные. Как пояснил Валайнис, следует ввести некий максимальный процент (с ним еще предстоит определиться), который можно поставить на продукты, вне зависимости от того, откуда они – из Латвии, Литвы или какой-то другой страны.

Необходимость такого нововведения министр мотивировал тем, что ценовая политика супермаркетов и их отношение к потребителям и производителям достигли предела, который очень близок к вседозволенности, и это необходимо пресечь.

«Почти каждую неделю мы сталкиваемся с новым повышением цен на продукты питания, которое не имеет объективного обоснования», — пояснил Вайлйнис, отметив, что аргументы, которые когда-то использовались для повышения цен, в частности, удорожание энергоресурсов, сегодня «не выдерживают никакой критики».

И тут с министром сложно не согласиться. За последние пару лет цены на еду в Латвии выросли почти на 40%, причем резко подорожали именно продукты первой необходимости. Например, цены на хлеб повысились аж на треть. Причем многие товары на полках наших магазинов дороже, чем в Литве. А в Эстонии цены аналогичны нашим, несмотря на то, что у эстонцев более высокий НДС на продукты питания.

Да что говорить – любой, кто ходит в магазин, может на собственной шкуре ощутить, что стоимость латвийской продуктовой корзины растет день ото дня. По сравнению с прошлым годом мясо и мясная продукция подорожали до 20%. Сыр — где на 4%, а где и на все 14%. Свежие овощи в цене увеличились в среднем на 7–26%. Не отстала в этом смысле и консервированная продукция: например, маринованные соленые огурцы стали дороже на 33%, а кукуруза на 28%.

Цена за банальную овсянку увеличилась с 1,89 евро/кг в прошлом году до 2,69 евро. Литр молока, стоивший в прошлом году 1,09 евро, сейчас стоит 1,18 евро. Творог подорожал на 0,15 евро. Сливочное масло — на 0,45 евро. И так практически по всем позициям.

Между тем, по словам представителей крестьянских организаций, на некоторые местные продукты наценка в торговых сетях составляет 70%, 150% и даже 300%!

И это закономерно, если учесть крайне низкую конкуренцию в латвийской торговле. По сути, у нас всего несколько крупных торговых сетей, где цены примерно одинаковые, и они вовсе не горят желанием менять свою торговую политику.

В результате прибыль торговцев исправно растет, а кошельки жителей, чья покупательская способность и без того оставляет желать лучшего – пустеют. И это, увы, многолетняя тенденция. С учетом же наших невеликих зарплат на продукты латвийцы вынуждены тратить гораздо большую часть своих доходов, чем жители Западной Европы. Для сравнения: в той же Германии средняя ежемесячная зарплата это 3796 евро, против нашей 1537 в месяц. Как говорится, почувствуйте разницу...

Чтобы исправить эту ситуацию и хоть немного сократить ежедневные расходы жителей, «зеленые» и крестьяне предлагали в свое время, по примеру многих европейских стран,

которые ограничивают рост цен на продукты первой необходимости, снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, свежее мясо, яйца и рыбу. Но из-за острой нехватки средств в бюджете и скверной собираемости налогов правительство такой вариант даже не рассматривает.

По сути, все, что может сделать государство, это взывать к торговым сетям с просьбой снизить цены, либо штрафовать их или производителей за картельный сговор. Но тут закавыка — доказать его практически нереально.

Что остается? Последнее средство – пренебречь основами рыночной экономики и свободы предпринимательства, вмешавшись в вопрос ценообразования. Признать, что принцип «рынок все порешает» - несостоятельный.

И план Валайниса, предполагающий ограничения торговцев в максимальной наценке на продукты, — про это. По мнению министра, с помощью такого инструмента стоимость некоторых продуктов питания можно было бы понизить как минимум на 20%.

Получится ли – вопрос. Торговцы, понятное дело, восприняли это предложение в штыки, утверждая, что наценки небольшие, сопоставимы с расходами. И что сам принцип вызывает у них массу вопросов.

В частности, президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, критикуя предложение Валайниса, задался вопросом: «К примеру, литр молока стоит 1 евро. Мне сказано, что наценка не больше 10 процентов. Значит, я с литра молока заработаю 10 центов. Если я найду более дешевое молоко, скажем, за 60 центов за литр, я получу не больше 6 центов на каждой бутылке. Что получается? Мне будет невыгодно предложить покупателю более дешевый товар, потому что я на нем меньше заработаю».

Поэтому торговцы предлагают альтернативный план по снижению цен на продукты: внимательно посмотреть, где создается высокая цена – в магазине или все же у производителя, а также снизить административную нагрузку на торговлю. Хотя ясно, что на последнее правительство в нынешних стесненных обстоятельствах не согласится…