В нашей республике будет изменено законодательство, касающееся оборота товаров стратегического назначения. В настоящее время в стране действует нормативный акт 17–летней давности, а ситуация в мире изменилась кардинально.

Дипломатия и грузопоток

Как рассказал парламентариям, участвующим в Комиссии по иностранным делам, заведующий отделом контроля за экспортом товаров стратегического назначения МИД ЛР Наурис Румпе, ведомство накопило немало информации — и теперь желает освободить бизнес от лишней бюрократии.

"Так что думаем о предпринимательской деятельности. Мы хорошо знаем, в какой ситуации в Латвии находится все больше и больше производителей. Если в 2007 году мы были государством, занимавшимся контролем транзита, транзитными лицензиями, то в данный миг у нас производителей весьма много. Нам нужно подумать о том, как облегчить им…"

До сих пор, согласно прежней редакции Закона об обороте товаров стратегического назначения, в Латвии контролировали всех своих перевозчиков. "Однако иностранных перевозчиков мы контролировали условно", — отметил господин Румпе.

"Мы только осуществляли проверку относительно военных грузов. Либо разрешали грузопоток, либо запрещали. И принимая во внимание, что это несколько мешает конкурентоспособности наших перевозчиков, которые сейчас в особенности хотят включиться в перевозку военных грузов в Украину, мы хотим установить единые условия".

"Конечно, мы не оставим их на середине, чтобы они возили что и куда хотели", — оговорился чиновник внешнеполитического ведомства. "Контроль по–прежнему останется. Им нужно будет получить наше заключение, в порядке ли все документы, могут ли они везти этот груз".

"Ибо России больше нет"

Подсанкционные, или "чувствительные" государства, указал господин Румпе, по–прежнему будут на радарах МИДа. Однако формат лицензий более не будет актуален.

"Выигравшей является латвийская сторона. Если ранее, например, airBaltic хотел ввезти военный груз из Финляндии в Норвегию, им нужно было получать нашу лицензию, хотя и финские, и норвежские разрешения были в порядке. Для иностранных перевозчиков таких требований не было. Мы просто проводили проверку, и говорили — все в порядке или не в порядке…"

"Мы были в худшем положении", — признала присутствовавшая на заседании Комиссии по иностранным делам глава МИД Байба Браже ("Новое Единство"). Теперь же национальный транзитный сектор сможет свободней действовать на рынке.

"Военные грузы — важнейшие для наших перевозчиков, — подчеркнул Наурис Румпе. — Ибо России больше нет. Мы — транзитное государство, посередине".

Ради развития ВПК

Также поправки к закону касаются круга персон, которые могут осуществлять ввоз товаров стратегического назначения. До сегодняшнего дня это могли быть только юрлица, коммерсанты.

"Мы столкнулись с тем, что Латвийский университет, участвующий в различных проектах НАТО, должен был из Франции ввезти военный товар для тестирования, после чего данные передать далее, чтобы разработать новую продукцию. Выяснилось, что такого рода лицензию академическим учреждениям выдать невозможно. Потому что они не занимаются коммерческой деятельностью, ничего не производят", — сказал Н. Румпе.

Поэтому теперь для академических учреждений, принимающих участие в государственных программах по линии ВПК, внешнеполитическое ведомство установит свои разрешительные правила.

В рамках поправок к закону будет также упрощено перемещение гражданского огнестрельного оружия внутри ЕС.

Вопрос, между прочим, вполне себе актуальный в стратегическом отношении, ибо подобные средства поражения вполне могут использоваться спецслужбами либо при охране важных объектов. Вашему автору раз довелось наблюдать, как штаб–квартиру НАТО в Брюсселе в рамках усиления мер безопасности после очередного громкого теракта патрулировали служивые одной из глобальных секьюрити–групп, вооруженные… дробовиками! Тоже бизнес, кстати.

"Государственная полиция непрестанно выдает эти разрешения, — отметил господин Румпе. — Мы исторически постоянно выдавали еще и свои лицензии на эти товары. Тем самым мы дважды вели одну и ту же проверку. В принципе, мы были единственным государством Евросоюза, которое это делало".

Так что теперь контроль за "огнестрельным" импортом–экспортом сосредоточится в рамках МВД.

"Это не относится к военному оружию?" — строго уточнила глава Комиссии по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение). Бывшую главу Минобороны заверили, что только к служебному и охотничьему.

Зато теперь повышенное внимание будет к принадлежностям для оружия — прицелам, глушителям и т. д. МИД констатировал, что в Латвии есть фирмы, которые торгуют вышеназванным товаром совершенно безо всяких разрешений. "Были случаи, когда эти принадлежности попадали в Россию", — признал дипломат. К счастью, вовремя вмешались силовики Латвии.

"Мы пришли на помощь службам, — открыл господин Румпе, — теперь введено требование регистрировать покупателя для таких принадлежностей".

Что такое товары двойного назначения

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, ЛР также является единственной страной–членом ЕС, которая выдает импортные лицензии для продукции, которая теоретически может быть применена в военных целях. "Конечно, это препятствует всем нашим производителям, — констатировал дипломат. — Если они что–то ввозят, например, на ремонт. Мы совершенно излишне даем им сначала импортную, затем экспортную лицензию".

Теперь подобный порядок будет аннулирован. Вообще же, указал компетентный эксперт, в Евросоюзе действует порядка 20 видов лицензий для перемещения стратегических товаров — что касается в том числе гарантийного и послегарантийного обслуживания военной техники. Что ж, теперь понятно, отчего так мучительно медленно идет снабжение вооружениями сражающейся союзной страны. В Латвии же в будущем не нужно будет всякий раз менять законодательство по стратегическим товарам, достаточно ввести поправки в Правила Кабинета министров.

Зато теперь в ЛР не будет бессрочных "стратегических" лицензий, которые зачастую принадлежат фирмам, которые уже по факту не существуют. Максимальный срок отныне — 9 лет.