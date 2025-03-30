Три игрока мадридского «Реала» вошли в сборную самых дорогих футболистов мира

Известный интернет-портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих футболистов мира по итогам промежуточных обновлений.

В нее вошли три игрока мадридского «Реала» — Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) — € 40 млн.

Защитники: Вильям Салиба («Арсенал») — € 80 млн, Алессандро Бастони («Интер») — € 80 млн, Габриэл Магальяйнс («Арсенал») — € 75 млн.

Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 130 млн, Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн, Флориан Вирц («Байер») — € 140 млн.

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона») — € 180 млн, Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 200 млн, Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн, Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 170 млн.