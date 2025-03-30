«Сейчас не хочется тебя любить!» Пегула — после поражения от Соболенко в финале турнира в Майами

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу первой ракетки мира.

«Поздравляю, Арина, тебя и твою команду. Три финала — это круто! Честно говоря, сейчас мне не хочется тебя любить (смеётся), но ты действительно лучшая теннисистка в мире, и это не случайно. Ты продолжаешь вдохновлять всех на то, чтобы становиться лучше. Поздравляю с чудесными двумя неделями здесь и с отличным турниром в Индиан-Уэллсе тоже. То, как ты играла в последний месяц, просто впечатляет!» — сказала Пегула.

Отметим, ранее американка проиграла Соболенко в финале «тысячника» в Цинциннати в 2024 году (3:6, 5:7), а также в решающем матче на US Open — 2024 (5:7, 5:7).