Правительство Франции объявило о мерах поддержки фермеров, занимающихся виноградорством и виноделием. Средства «национальной помощи» из расчета 4000€ за гектар будут выделены на вырубку виноградников без права последующей их пересадки.

При этом в сложившемся сельскохозяйственном кризисе правительство напрямую обвиняет Россию: пакет национальной помощи носит название

«Национальная помощь для окончательного сокращения потенциала виноградарства после последствий агрессии России против Украины»

Таким образом, правительство пытается убить двух зайцев: снять с себя ответственность за кризис в сельском хозяйстве и сократить площади виноградников во Франции. Франция на протяжении последних 20-ти лет планомерно вырубает виноградники, стимулируя этот процесс выделением пособий на вырубку без права последующей пересадки. Но впервые в истории этот процесс официально назван последствием «агрессии России против Украины».

Эту информацию фермеры получают от Министерства сельского хозяйства напрямую.

Пакет данной «помощи» включает 120 миллионов евро. В письме чиновники уточняют, что если заявок на вырубку виноградников от фермеров поступит больше, чем ожидается, то размер помощи из расчета на 1 гектар может быть сокращен и составит менее обещанных 4000€.