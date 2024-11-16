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«Снизить цены на 20%! Без вариантов» - министр настаивает; что отвечают «Rimi», «Maxima», «Lidl»? 1

Бизнес
Дата публикации: 16.11.2024
BB.LV
«Снизить цены на 20%! Без вариантов» - министр настаивает; что отвечают «Rimi», «Maxima», «Lidl»?

Министр экономики представил вчера розничному сектору свой план по снижению цен на продукты питания. Местные торговцы готовы говорить о создании более выгодной ежедневной корзины товаров. Говорят, что уже над этим работают. Но план по контролю над потолком цен на продовольствие по-прежнему кажется им абсурдным, передает TV3.

Министр экономики представил свой план снижения цен на продукты ассоциациям торговцев и производителей, а также представителям крупнейших сетей магазинов – «Maxima», «Rimi» и «Lidl».

«Мы изложили наш план и предложили супермаркетам подумать, как нам снизить цены на продукты первой необходимости. Я думаю, что мы очень четко передали этот сигнал и показали, что будем делать, пока не получим результат, а если эти меры не помогут, мы подумаем о других мерах, пока не будет реального результата», - заявил министр экономики Виктор Валайнис.

Без лишних возражений главные игроки отрасли выразили готовность продолжить дискуссию по двум пунктам – регулированию акций, а также запрету на уничтожение нереализованной пищевой продукции. Также рассматривается идея создания ежедневной продуктовой корзины.

«На самом деле каждая сеть работает над этим ежедневно, но нам бы хотелось увидеть видение со стороны министерства - что входит в эту корзину, может быть, без указания директивы, сколько что стоит, а каждая сеть могла найти способ давать самую низкую цену на конкретную продукцию», - отметил Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания.

Самый чувствительный вопрос - установление потолка цен - обсуждался очень мало, но и отраслевая ассоциация, и сети магазинов твердо убеждены, что механический контроль магазинных наценок не будет ни подходящим, ни эффективным.

«Министр также знает позицию отрасли, что это было бы неправильно, потому что это влияет и на конкуренцию, и на многое другое, а устанавливать цены на продукцию, ничего не оценивая, - это несерьезно», - указал Крузитис.

«Lidl» и «Maxima», участвовавшие во встрече, уклонились от итогового заявления. В свою очередь, «Rimi» присоединяется к мнению ассоциации, что возможны и другие решения регулирования цен.

«Если возникает вопрос о регулировании цен, то нет ничего лучше, чем конкуренция. На это и можно обратить внимание, - способствовать конкуренции, в том числе сотрудничеству производителей», - говорит представитель «Rimi Latvija» Инга Бите.

Объясняя порой абсурдную ситуацию, когда один и тот же товар в разных странах в одной и той же сети магазинов стоит по-разному, ритейлеры говорят, что это зависит еще и от потребительского спроса. «Конечно, это зависит от спроса покупателей, от того, как покупается товар, какова его стратегия продвижения в конкретной категории, насколько сильны местные конкуренты, что такое частная торговая марка, насколько конкурентоспособны прибыльные частные торговые марки, это зависит от спроса покупателей. Это очень сложный механизм, поскольку окончательная цена формируется в каждой стране по-разному», — говорит Бите.

По оценкам министра экономики, ежедневная потребительская корзина может включать до 150 товарных категорий, которые планируется согласовывать совместно с отраслью. При этом министр не планирует отступать от плана по снижению цен на товары в среднем на 20%, даже если отрасль примет решение не участвовать в обсуждениях. Первые изменения в регламентацию нормативных актов планируется внести уже в конце ноября.

«Речь идет об изменении в торговом регулировании для предотвращения недобросовестной коммерческой практики, когда к иностранными производителям и нашими разное отношение…Это политика штрафов, политика мониторинга, это первые шаги, с которыми мы движемся вперед, чтобы можно было начинать работу», - заявил министр.

Благодаря реализации плана, разработанного Минэкономики, цены на продукты питания должны снизиться в среднем на 20% процентов.

#цены #правительство
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    16-го ноября

    Цены государством регулировались и контролировались при проклятом, заклеймённом строе, но он исключает любую конкуренцию, а тем более "конкуренцию" монополистов. Господин министр не знает об этом или занимается дешёвым популизмом?

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