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«Latvijas dzelzceļš» опаздывает с выплатой социальных отчислений за работников 1

Бизнес
Дата публикации: 01.12.2024
BB.LV
«Latvijas dzelzceļš» опаздывает с выплатой социальных отчислений за работников

«Latvijas dzelzceļš» (LDz) задерживает уплату взносов обязательного государственного социального страхования за своих работников, что, в свою очередь, напрямую влияет на новых получателей пенсий, сообщает программа Латвийского телевидения «Панорама».

Программа напоминает, что во время коллективных увольнений в 2020 году выяснилось, что сотрудники, выбравшие выход на пенсию, не могут получать заработанную пенсию в полном объеме. Это связано с тем, что у «LDz» не было полных социальных отчислений на работников.

«Панорама» сообщает, что такая ситуация сохраняется до сих пор. На данный момент невыплаченная государству сумма составляет примерно девять миллионов евро. В этом году планируется перенести взносы социального страхования железнодорожников на август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Это касается только пенсий. Это не влияет на другие пособия, такие как пособие по безработице, болезни или по беременности и родам. Хотя при внесении взносов предприятием происходит перерасчет пенсии и пенсионеру также взыскивается задолженность за предыдущий период, в Союзе свободных профсоюзов Латвии заявляют, что ситуация неприемлема.

Между тем в LDz поясняют, что отсрочка уплаты налога согласована со Службой государственных доходов и это возможность организовать финансовый поток таким образом, чтобы можно было сохранить железнодорожную инфраструктуру и все связанные с ней расходы.

Программа также напоминает, что с 2020 года государство инвестировало в LDz 95,6 млн евро в оказание экстренной помощи. В свою очередь, до конца этого года государство планирует вложить в компанию еще 47 миллионов евро для увеличения уставного капитала. В прошлом году оборот концерна «LDz» составил 263,529 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году, однако концерн понес убыток в размере 3,231 млн евро.

#ldz
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    2-го декабря

    90-е никуда не ушли: серые в конвертах зарплаты, чёрная бухгалтерия, и т.д. На очереди многомесячные невыплаты зарплат, нищенские пенсии и прочие прелести капитализма. 10-часовой рабочий день и четерёхдневку Минблаг в трудовое законодательство для трудящихся уже подготовил - будьте готовы искать себе подработку в пятницу, чтобы свести концы с концами.

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