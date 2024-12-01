«Latvijas dzelzceļš» опаздывает с выплатой социальных отчислений за работников

«Latvijas dzelzceļš» (LDz) задерживает уплату взносов обязательного государственного социального страхования за своих работников, что, в свою очередь, напрямую влияет на новых получателей пенсий, сообщает программа Латвийского телевидения «Панорама».

Программа напоминает, что во время коллективных увольнений в 2020 году выяснилось, что сотрудники, выбравшие выход на пенсию, не могут получать заработанную пенсию в полном объеме. Это связано с тем, что у «LDz» не было полных социальных отчислений на работников.

«Панорама» сообщает, что такая ситуация сохраняется до сих пор. На данный момент невыплаченная государству сумма составляет примерно девять миллионов евро. В этом году планируется перенести взносы социального страхования железнодорожников на август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Это касается только пенсий. Это не влияет на другие пособия, такие как пособие по безработице, болезни или по беременности и родам. Хотя при внесении взносов предприятием происходит перерасчет пенсии и пенсионеру также взыскивается задолженность за предыдущий период, в Союзе свободных профсоюзов Латвии заявляют, что ситуация неприемлема.

Между тем в LDz поясняют, что отсрочка уплаты налога согласована со Службой государственных доходов и это возможность организовать финансовый поток таким образом, чтобы можно было сохранить железнодорожную инфраструктуру и все связанные с ней расходы.

Программа также напоминает, что с 2020 года государство инвестировало в LDz 95,6 млн евро в оказание экстренной помощи. В свою очередь, до конца этого года государство планирует вложить в компанию еще 47 миллионов евро для увеличения уставного капитала. В прошлом году оборот концерна «LDz» составил 263,529 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году, однако концерн понес убыток в размере 3,231 млн евро.