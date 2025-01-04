Почему произведенное в Латвии сливочное масло у нас по 3,39 евро, а такое же в Эстонии - по 1,59 евро?

Дешевизна латвийских товаров за границей по сравнению с их дороговизной в Латвии время от времени становится фактом, достойным обсуждения. С точки зрения повседневной жизни, более болезненно не то, что не у нас эти товары продают дешево, а то, что в Латвии их продают дорого. В том числе продукты питания такие дорогие, что госучреждения озаботились ограничением повышения цен как минимум на этапе розничной торговли. В конце прошлого года Минэкономики подало в правительство на рассмотрение поправки к Закону о запрете нечестной торговой практики, заявив, что их цель якобы состоит в снижении цен на продукты. На передний план выдвигался запрет торговцам устанавливать более высокую наценку на латвийские товары, чем на импортные продукты, но конкретный случай с латвийским маслом в Эстонии сигнализирует о том, что таким образом средние цены в латвийских магазинах не снизятся, а повысятся. Вот эстонцам была дана возможность купить дешевое латвийское масло, расходы на производство которого дотировали латвийские покупатели. Так что в прошедшее Рождество бутерброды, масляное печенье и тому подобные лакомства стали доступны для неимущих эстонцев, которые не могут себе позволить быть патриотами и купить в том же магазине местное эстонское масло за 2-3 евро пачка - такого же веса, как латвийское масло Exporta производства Tukuma piens.

Экспорт - священное слово

Об экспорте как единственной возможности для развития латвийской экономики говорится столь же много и даже больше, чем о дороговизне в Латвии - не только по отношению к доходам латвийцев, но и по абсолютной стоимости. В Эстонии масло не пытались продавать дороже 3 евро за стандартную 200-граммовую упаковку, а в Латвии такую цену требуют и, видимо, все же добиваются того, что кто-то такую цену платит - хотя бы потому, что большого выбора нет: в Латвии сейчас нет ни эстонского, ни литовского, ни новозеландского сливочного масла по 1,59 евро пачка.

С точки зрения поощрения экспорта дороговизну продуктов питания и других товаров в Латвии можно трактовать двумя противоположными способами. Можно предположить, что производители воспользуются возможностью продавать на местном рынке дорогие товары, чтобы собрать денег на модернизацию производства и в дальнейшем на расходы по маркетингу, в том числе на демпинг за рубежом, чтобы попасть на иностранные рынки, получить возможность изготавливать еще больше и поэтому дешевле не только для иностранного, но и для местного рынка. Если на 35-м году после восстановления независимости все же приходится жаловаться на дороговизну латвийских товаров в Латвии, надо признать, что эта схема скорее относится к учебникам по экономике, чем к реальной жизни. Зачем это предпринимателям прилагать дополнительные усилия и брать на себя риски в связи с экспортом, если на местном рынке тот же самый товар можно продать дороже?

Гибридный вариант - ориентация производителей на местный рынок, когда на экспорт отдают то, что не распродано на местном рынке, чтобы уменьшить предложение внутри страны, не создавать конкуренцию и не вызвать снижение цен. Если экспортируют для того, чтобы уменьшить предложение на местном рынке, возможно, бизнесмены даже доплачивают, чтобы кто-то забрал остатки их продукции. Говорят и так, что главные снабженцы Латвии импортными товарами - те, кто очищает склады за границей. Жаль, что сливочного масла (по крайней мере, на данный момент) нет среди этих товаров.

Вопросы, которых никто не задает

Скандально низкая цена конкретной пачки масла в стране по соседству с Латвией была выявлена случайно, но латвийские товары за границей по более низким ценам, чем в Латвии, - обычное дело. Такие цены должны вызвать интерес у латвийских госучреждений как повод задать вопрос - связаны ли цены на товары в Латвии каким-то образом с производственными затратами или это цены, установленные в результате картельного соглашения, поддержанию которых служит вроде бы однозначно одобряемый экспорт. Другими словами, себестоимость привычных для потребителей 180-200-граммовых пачек масла сейчас ближе к 1,59 или к 3,25 евро? Определение окончательных цен остается за розничными торговцами, но и им государство могло бы задать вопрос - связаны ли каким-то образом их торговые наценки с ценами производителей и с налогами, на что бизнесмены всегда готовы пожаловаться. Или все же розничные цены - это продукт торгового картеля?

Учреждением, которое задает производителям и торговцам вопросы, приведенные здесь в качестве примера, в Латвии считается Совет по конкуренции. В данном случае он наглядно показал, что эти обязанности он не выполняет: "Цену на товары формируют многие факторы, в том числе выбранная розничным торговцем коммерческая стратегия (включая установление наценки), регулировать которую Совет по конкуренции или государство не в состоянии". Совет по конкуренции дал "Неаткариге" ответ, совершенно противоположный тому, как обещали публично податели предложений по регулированию цен на продукты питания, о которых говорилось выше.

Совет советует

Случай с латвийским маслом в Эстонии лишний раз подтверждает, что куча латвийских законов, правил, инструкций, требований и тому подобных документов, а также бюрократический аппарат работают на повышение, а не на снижение цен. В данном случае Совет по конкуренции дал советы, как торговцам повысить цены, не заключая никаких запрещенных договоренностей: "Мониторинг цен - вещь повседневная для каждой розничной сети в ходе адаптации цен у конкурирующих предприятий. Крупные розничные торговцы наблюдают за деятельностью конкурентов на рынке... Такая деятельность не запрещена, хотя может создать неверную картину при определении среднего уровня цен".

Ответ Совета по конкуренции следует понимать так: управленческий аппарат живет на деньги от налогов, пошлин и тому подобных платежей, которые тем больше, чем выше цены, зарплаты и все другие платежи, от которых государство берет свою долю в виде процентов. В результате пока удается собрать достаточно денег, чтобы заплатить председателю Совета по конкуренции Юрису Гайкису в 2023 году 60 тысяч 300 евро, согласно его декларации. Остальные сотрудники получают меньше, но и 50, 40 и даже всего 30 тысяч евро в год для совсем мелких чиновничков достаточно, чтобы без стресса купить себе масло и по 3,29 евро пачка, а тем, кто не имеет доступа к государственной кормушке, давать добрые советы - "переориентироваться на альтернативные продукты по более низкой цене или выбрать другое место для покупок".

Давайте похвалим Совет по конкуренции за то, что он не повторил исторический анекдот - рекомендацию есть пирожные тем, кому не хватает хлеба. Здесь же, совсем наоборот, дается совет есть только хлеб тем, кто не может позволить себе хлеб с маслом.