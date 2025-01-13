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Про авиакомпанию airBaltic стала известна еще одна неприятная вещь 1

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2025
LETA
Про авиакомпанию airBaltic стала известна еще одна неприятная вещь
ФОТО: LETA

Четверть флота "airBaltic" не летает уже месяцами, сообщает программа "Ничего личного" на канале TV3.

Этот год станет решающим для национальной авиакомпании "airBaltic". В ближайшем будущем ей нужно привлечь инвесторов, начать котировку своих акций на бирже и рефинансировать невыгодный кредит. Правление компании считает, что для успеха проекта снова понадобятся государственные деньги. Компания обещает, что по мере роста флота будет появляться и прибыль. Этот бизнес-план и обещания звучат уже по крайней мере с 2019 года, только количество необходимых самолетов все растет. Плана В не существует, сообщает программа "Ничего личного" на канале TV3.

Когда после пандемии возобновилось активное авиасообщение, оказалось, что другие авиакомпании сократили свой флот и испытывают нехватку самолетов. "airBaltic" воспользовалась возможностью и начала сдавать свои самолеты вместе с экипажем в аренду другим авиакомпаниям. Однако для обслуживания собственных рейсов самолетов не хватало, поэтому "airBaltic" для перевозки пассажиров использовала самолеты авиакомпаний из Украины, Мальты, Кипра и Румынии. Ни у одного из министров сообщения последних лет не возникло вопросов или сомнений относительно бизнес-плана "airBaltic". Янис Витенбергс лишь раскритиковал руководство авиакомпании за слишком дорогие автомобили. Основа бизнес-плана - большой флот - не работает, так как современные авиадвигатели требуют частого обслуживания, на которое стоит большая очередь, а договор с производителем двигателей не дает преимуществ "airBaltic".

Воздушный флот авиакомпании насчитывает 49 самолетов канадской компании "Airbus", пятидесятый из которых должен прибыть в ближайшие недели. Один из самолетов находится на стоянке с мая прошлого года. Еще пять припаркованы с лета, еще несколько последний раз летали осенью. По данным "Flightradar24", как минимум еще три самолета не поднимались в воздух с конца года. Глава "airBaltic" подтверждает это и признает, что число не летающих самолетов еще больше. "Число меняется, но да, в настоящее время у нас на земле по разным причинам находится 16 самолетов. Это на текущей неделе, но ситуация меняется каждую неделю, потому что если приходит двигатель, мы его устанавливаем, и самолет возвращается в эксплуатацию. Если бы у нас сейчас было больше самолетов, эти самолеты летали бы на других авиалиниях по системе полного лизинга, но мы не смогли заработать эти деньги, потому что у нас нет двигателей", - говорит Мартин Гаусс, председатель правления airBaltic.

Tv3.lv

#airbaltic
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JJ
    Jan Jans
    13-го января

    Самолеты летают, но не из Латвии. Посмотрите почти на каждый рейс Рига-Цюрих (и обратно) - почти все время летят в Цюрих экипажи Airbaltic- как стюарды, так и пилоты, один раз я насчитал 18 человек. А в аэропорту Цюриха самолеты Airbaltic по количеству (на взгляд) - вторые после Swiss Air. И все балтиковские самолеты летают по Европе из Цюриха и других аэропортов, а из Риги летает хлам, арендованный по миру. Т.е. национальная авиокомпания должна (так ъочется думать) заботиться об интересах своей нации, но забота о других. Ладно бы, если от этой заботы о других были бы дивиденды, так кроме операторов лизинга и поставщиков никто не зарабатывает (я не про зарплаты).

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