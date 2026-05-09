Понятно, что многие люди предпочитают не думать, а просто верить. Так проще во всех смыслах этого слова — до того момента, пока они сами не пополнят ряды безработных или не получат повестку в военкомат.

С этой верой невозможно спорить, используя объективные данные и профессиональные знания, потому что это два разных языка. Вера — это язык эмоций, а объективные факты — язык логики.

Эта статья написана на языке логики для тех, кто не привык принимать всё на веру. Скорее всего, она останется непонятной для тех, кто сложное ценообразование на рынке топлива комментирует одной фразой: «Вы все врёте! Посмотрите, насколько топливо в Польше дешевле, чем в Латвии!». Возможно, её не поймут и политики, которые делают громкие, но ничем не подтверждённые заявления о мифической «сверхприбыли» на местном рынке розничной торговли топливом. Хуже того — они пытаются придать этим заявлениям силу закона, «продавая» людям веру в то, что «платёж солидарности» способен остановить рост цен на местном рынке в то время, когда они растут на мировом.

Главная причина, по которой топливо в Польше дешевле, чем в Латвии, — более низкие налоговые ставки. Никаких теорий заговора и шапочек из фольги. Польское правительство снизило давление на кошельки потребителей через налоговую систему — временно уменьшив ставки НДС и акцизного налога значительно сильнее, чем это было сделано в Латвии. Причём не только для дизельного топлива, но и для бензина.

В свою очередь цены на дизельное топливо и бензин в Латвии сейчас значительно выше, чем в начале года, по одной простой причине — себестоимость топлива сейчас существенно выше, чем в январе. Котировки Platts, которые являются основой формул закупочных цен на топливо, 8 апреля по сравнению с 8 января выросли на:

Бензин: +525,50 USD/т

Дизельное топливо: +574,25 USD/т

Даже с учётом временного снижения акциза на дизельное топливо с 1 апреля такой рост цен на мировом рынке означает увеличение цен на табло автозаправочных станций стран Балтии примерно на 50 центов за литр. И это не результат злой воли местных торговцев топливом, а простая арифметика. Простая для таблиц Excel, но скучная и опасная для популистов.

Потребителю — независимо от того, во что его пытаются заставить верить — важно знать правду: к сожалению, не только цены на топливо остаются высокими, но и мировые цены на продовольствие на фоне войны в Иране достигли самого высокого уровня за последние три года. Быстрее всего выросли цены на растительные масла, а цены на мясо достигли нового рекорда, свидетельствует опубликованный в пятницу доклад Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

С ростом популярности биодизеля с добавлением RME (метилового эфира рапсового масла) мировые цены на растительные масла всё теснее связываются с колебаниями цен на дизельное топливо. Рапсовое масло используется как для приготовления пищи и жарки, так и для производства компонентов биотоплива для дизеля.

Во многих странах, включая Латвию, добавление биотоплива в горючее является обязательным. Это означает, что латвийский потребитель, покупая сегодня растительное масло для приготовления еды или продукт, который его содержит, например печенье или булочку, конкурирует за это масло с грузовиком или трактором. И соответственно платит за эту конкуренцию из собственного кармана. Даже если у него самого нет автомобиля.

Рост мировых цен на растительные масла, зерно и энергоресурсы обычно с задержкой в несколько месяцев приводит к росту цен в магазинах. Для Латвии это особенно чувствительно, поскольку продукты питания составляют значительную часть расходов домохозяйств в то время, когда себестоимость продукции местной пищевой промышленности в большой степени зависит от импортируемой энергии и топлива, а транспортные расходы растут.

Чтобы выжить в таких условиях, местный производитель неизбежно будет вынужден повышать цены на свою продукцию, а потребитель — страдать. Однако цены в магазинах вырастут не из-за жадности местных производителей продуктов питания, а потому, что существенно дорожают компоненты себестоимости их продукции. Если производитель не повысит цены, он либо обанкротится, либо будет поглощён крупным международным концерном.

Такова суровая логика экономической системы под названием капитализм: «Тебе выживать, а им — умирать».

Алексей Шведов, руководитель по стратегии AS OLEREX / SIA KOOL Latvija