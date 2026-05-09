В изюме — токсины, в кураге — скрытый аллерген: ПВС выявила нарушения в сухофруктах из Узбекистана 0 266

Дата публикации: 09.05.2026
Продовольственно-ветеринарная служба Латвии выявила нарушения в партиях изюма и сушеных абрикосов из Узбекистана, проверенных на внешней границе Евросоюза. В одной продукции обнаружили превышение токсинов, в другой — скрытый аллерген.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) при проверке грузов на внешней границе ЕС выявила несоответствия в партиях узбекского изюма и кураги.

В изюме марки «Kizilcha» специалисты обнаружили превышение допустимого уровня охратоксина А — вещества, которое может образовываться в продуктах при поражении плесенью.

По данным ПВС, концентрация составила 62 микрограмма на килограмм при максимально допустимой норме в восемь микрограммов.

Сейчас ответственное предприятие должно решить, будет ли партия уничтожена или отправлена обратно поставщику.

Охратоксин А считается потенциально опасным для здоровья веществом, особенно при регулярном употреблении загрязненных продуктов.

Еще одно нарушение выявили в партии сушеных абрикосов без косточек. В продукции нашли высокое содержание диоксида серы — 1685 миллиграммов на килограмм.

Сам по себе диоксид серы разрешен для использования в пищевой промышленности и помогает сохранять цвет и срок хранения сухофруктов. Однако он относится к аллергенам, и его наличие обязательно должно указываться на упаковке.

В данном случае на товаре была надпись «Без консервантов», которую ПВС признала вводящей потребителей в заблуждение.

Для покупателей это важно прежде всего из-за людей с аллергией или чувствительностью к сульфитам — у них такие вещества могут вызывать реакцию даже в небольших количествах.

После проверки предприятие должно провести перемаркировку продукции в соответствии с требованиями ЕС.

Информация о выявленных нарушениях уже передана в европейскую систему быстрого оповещения о рисках для пищевых продуктов.

Проверки на внешней границе ЕС проводятся регулярно, особенно в отношении продуктов, которые ранее уже попадали в систему контроля из-за возможных нарушений безопасности или маркировки.

