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LDz заехала в тупик: железнодорожные перевозки в Латвии рухнули на четверть 1

Бизнес
Дата публикации: 15.01.2025
LETA
LDz заехала в тупик: железнодорожные перевозки в Латвии рухнули на четверть
ФОТО: dreamstime

Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии в прошлом году уменьшился по сравнению с 2023 годом на 26,7% до 11,467 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Объем международных перевозок составил 9,66 млн тонн (-31%), объем внутренних перевозок увеличился на 10,9% до 1,807 млн тонн.

Объем транзитных грузов в прошлом году составил 7,855 млн тонн (-35,5%), в том числе через порты было перевезено 7,08 млн тонн (-37,4%), а наземный транзит составил 775 тыс. тонн (-11,3%).

Экспортные перевозки в прошлом году составили 1,774 млн тонн (- 49,3%), импортные - 7,111 млн тонн (-26,2%).

Как сообщалось, в 2023 году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии составил 15,636 млн тонн, уменьшившись по сравнению с 2022 годом на 27,6%.

#железная дорога #ldz
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Григорий Антонов
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2

Комментарии (1)

  • A
    Anim
    15-го января

    Неужели так трудно найти грузы в Вашингтоне и Лондоне?

    92
    1

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