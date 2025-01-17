В Болдерае начато строительство химического завода

Акционерное общество "Latvijas finieris" в этом году намерено вложить около 80 миллионов евро в развитие компании, сообщил агентству LETA председатель правления предприятия Янис Циемс.

Он отметил, что инвестиционный план на 2025 год еще полностью не утвержден, но в настоящее время компания реализует несколько инвестиционных проектов. Среди них запуск производства на заводе "Verems" в Резекне, строительство химического завода в Болдерае, а также ряд мелких проектов, направленных на автоматизацию производственных процессов, улучшение качества фанеры и повышение конкурентоспособности и эффективности компании.

По словам Циемса, основным направлением деятельности "Latvijas finieris" является производство фанеры. В ближайшем будущем планируется продолжать сосредоточение на этом направлении, а также развивать химическую промышленность, чтобы поддерживать основную деятельность компании.

Компания экспортирует около 80% своей продукции, главным образом в Европу, а также в Северную Америку, Корею и Японию. Циемс отметил, что если производственные мощности "Latvijas finieris" превысят спрос клиентов, компания будет искать новых клиентов, новые области применения продукции и рыночные ниши.

Он также добавил, что экономическая ситуация в последнее время, особенно в Европе, находится в состоянии стагнации. В автомобильной и строительной отраслях наблюдается снижение активности, особенно в Германии, которая является одним из крупнейших конечных потребителей продукции "Latvijas finieris", что также сказывается на компании.

Циемс подчеркнул, что компания работает с партнерами на долгосрочной основе, и обеспечение ресурсов на длительный период имеет важное значение. Для этого необходима четкая государственная политика в области обеспечения ресурсами для отрасли, а также ясная политика в лесном хозяйстве, направленная на эффективное и ответственное управление латвийскими лесами.

В 2023 году оборот "Latvijas finieris" составил 404,821 миллиона евро, что на 15,3% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 51,3% и достигла 44,928 миллиона евро.

Компания "Latvijas finieris" была зарегистрирована в 1992 году, ее уставный капитал составляет 134 465 271 евро. Основной деятельностью компании является производство фанеры из березы.

В Латвии "Latvijas finieris" полностью владеет компаниями "Verems" и ООО "Latvijas finieris mežs", а также 50% капитала в ООО "Troja" и ООО "Self loģistika". Компании также принадлежит 99,67% капитала АО "Ludzas mežrūpniecības saimniecība".