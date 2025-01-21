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«Благими намерениями вымощена дорога в ад!» - Рунгайнис о продовольственной новинке правительства 2

Бизнес
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
«Благими намерениями вымощена дорога в ад!» - Рунгайнис о продовольственной новинке правительства

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести к каким-то положительным результатам», — сказал в эфире TV24 бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты Гиртс Рунгайнис, обсуждая законопроект, разработанный Министерством экономики (МЭ), который был поддержан правительством 14 января и который предусматривает содействие равной конкуренции в розничной торговле продуктами питания.

«Уже известно, что экономика Латвии долгое время отставала от экономики Эстонии, а последние лет 15 — и от экономики Литвы. Это типичный пример плохой политики, показывающий причину такого отставания. И принятие этого постановления, если оно когда-нибудь произойдет, на самом деле только увеличит это отставание в той или иной степени», — считает Рунгайнис. По его словам, в целом корень проблемы во многом кроется в прошлом.

«Мы знаем, что в настоящее время инфляция в Латвии ниже, чем почти во всем Европейском Союзе. Законопроект вступит в силу в следующем году и, в принципе, приведет к увеличению расходов на административное бремя. И как это обычно бывает – благими намерениями вымощена дорога в ад! Скорее, это приведет к сокращению поставок продукции и затруднит местным производителям поставку своей продукции на полки магазинов и ее продажу по более высоким ценам. Вся эта затея — просто популистская предвыборная риторика», - указал предприниматель. Рунгайнис признал, что нынешний министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) является «хорошим и приятным» министром, который также успешно сотрудничает с бизнес-организациями.

«Но очевидно, что политическая логика, по-видимому, заставляет его это сделать, но нам нужно говорить о сути [законопроекта]. Это плохая и вредная политика и попытка апеллировать к каким-то инстинктам людей, вместо того чтобы объяснить им эту ситуацию и в конечном итоге добиться улучшения», — подытожил он.

#цены #бизнес #правительство
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2

Комментарии (2)

  • 21-го января

    Чего сказал ? Он сам-то понял?

    12
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    21-го января

    По сути он сказал,что наши законотворцы верят, что достаточно выпустить закон «что бы всё было хорошо, в плохо что бы не было» и наступит рай на земле.

    5
    0

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