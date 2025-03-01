Вы же не хотите как в России или Беларуси? Гулбе о планах министра экономики снизить цены в магазинах

«Как вы оцениваете желание Валайниса ограничить цены в магазинах — популизм, глупость или что-то еще?» - задает вопрос зритель в программе «На линии» на телеканале TV24.

«То, что цены на продукты питания обсуждаются на таком высоком уровне, это хорошо, потому что это большая проблема для жителей Латвии!» - отвечает Ингуна Гулбе, заведующая отделом продвижения аграрного рынка Института агроресурсов и экономики.

В Норвегии и Швейцарии также высокие цены на продукты, но их это не так волнует, потому что люди там богаче.

«Если что-то стоит один евро, а у тебя есть три, все в порядке, но если цена продукта составляет один евро, а у вас в кошельке 50 центов, это становится проблемой. К сожалению, у большинства латвийцев в кошельках именно 50 центов», — рассказывает Гулбе.

В настоящее время мы находимся в рыночной экономике, системе, где есть свободный рынок, движение товаров и честная конкуренция, поэтому ограничение цен в продуктовых магазинах, «я считаю, что это политическое решение, которое, надеюсь, не будет иметь далеко идущих последствий, потому что если мы начнем регулировать цены в продуктовых магазинах, то следующим шагом будет регулирование того, сколько, например, сотрудник может получить за создание одной программы или чего-то еще.

Давайте помнить, что в России, Белоруссии и Северной Корее цены регулируются, а это не те страны нашей мечты, к которым мы стремимся», — напоминает Гулбе.

Она объясняет, что одной из причин высоких цен является то, что в Латвии нет достаточной конкуренции в розничной торговле.

Напомним, кабинет министров на своем заседании 14 января одобрил первый законопроект, разработанный Министерством экономики (МЭ), — поправки в «Закон о запрете недобросовестной торговой практики», в который включен ряд предложений министра экономики Валайниса по снижению цен на продукты питания.