Baltijas balss logotype

Осталось только экономить: Латвийская железная дорога сообщила о крупных убытках 0

Бизнес
Дата публикации: 03.03.2025
LETA
Осталось только экономить: Латвийская железная дорога сообщила о крупных убытках

Оборот концерна ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), согласно предварительным данным, составил в прошлом году 233,738 млн евро, что на 11,3% меньше 2023 года, а убытки выросли в 2,4 раза - до 7,794 млн евро, свидетельствуют обнародованные предприятием данные.

Оборот материнской компании LDz в 2024 году составил 155,101 млн евро, что на 6,2% меньше, чем в 2023 году, а убытки до выплат для обеспечения финансового баланса уменьшились на 14,8% - до 27,647 млн евро.

В показатели оборота за 2024 год включена государственная дотация в размере 50,671 млн евро.

В прошлом году по инфраструктуре LDz было перевезено 11,467 млн тонн грузов, что на 26,7% меньше, чем в 2023 году, и 19,455 млн пассажиров, что на 13,5% больше.

Наибольшая доля в грузовых перевозках в 2024 году пришлась на импортные перевозки - 62% общего объема. В прошлом году импортные перевозки составили 7,111 млн тонн, что на 26,2% меньше, чем в 2023 году.

Больше всего в 2024 году было перевезено зерна и продуктов его переработки (43,1%) и нефти и нефтепродуктов (19,2%). Доля удобрений в общем объеме перевозок составила 5,3%, древесины и изделий из нее - 3,5%, угля - 1,3%, прочих грузов - 27,6%.

В отчете руководства LDz отмечается, что в прошлом году продолжалась работа над целями, выдвинутыми в предыдущие годы, - повышением эффективности, пересмотром деловых, организационных и технологических процессов и снижением затрат.

На деятельность LDz с марта 2022 года существенно влияют внешние факторы, связанные с изменением геополитической ситуации и санкциями против России и Беларуси.

В прошлом году средняя численность работников LDz составила 3676 человек, что на 269 человек меньше, чем в 2023 году. Сокращение численности персонала связано с пересмотром функций предприятия и изменениями в организационной структуре.

Объем капитальных вложений LDz в 2024 году составил 58,873 млн евро, в том числе 17,213 млн евро было вложено в обновление инфраструктуры, а 41,66 млн евро - в ее развитие.

В 2023 году оборот концерна LDz составил 263,529 млн евро, увеличившись на 3,4% по сравнению с 2022 годом, а убытки составили 3,231 млн евро. Оборот материнской компании LDz в 2023 году составил 165,41 млн евро, убытки перед выплатами по обеспечению финансового баланса - 32,439 млн евро.

#ldz
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
23
6

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео