Осталось только экономить: Латвийская железная дорога сообщила о крупных убытках

Оборот концерна ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), согласно предварительным данным, составил в прошлом году 233,738 млн евро, что на 11,3% меньше 2023 года, а убытки выросли в 2,4 раза - до 7,794 млн евро, свидетельствуют обнародованные предприятием данные.

Оборот материнской компании LDz в 2024 году составил 155,101 млн евро, что на 6,2% меньше, чем в 2023 году, а убытки до выплат для обеспечения финансового баланса уменьшились на 14,8% - до 27,647 млн евро.

В показатели оборота за 2024 год включена государственная дотация в размере 50,671 млн евро.

В прошлом году по инфраструктуре LDz было перевезено 11,467 млн тонн грузов, что на 26,7% меньше, чем в 2023 году, и 19,455 млн пассажиров, что на 13,5% больше.

Наибольшая доля в грузовых перевозках в 2024 году пришлась на импортные перевозки - 62% общего объема. В прошлом году импортные перевозки составили 7,111 млн тонн, что на 26,2% меньше, чем в 2023 году.

Больше всего в 2024 году было перевезено зерна и продуктов его переработки (43,1%) и нефти и нефтепродуктов (19,2%). Доля удобрений в общем объеме перевозок составила 5,3%, древесины и изделий из нее - 3,5%, угля - 1,3%, прочих грузов - 27,6%.

В отчете руководства LDz отмечается, что в прошлом году продолжалась работа над целями, выдвинутыми в предыдущие годы, - повышением эффективности, пересмотром деловых, организационных и технологических процессов и снижением затрат.

На деятельность LDz с марта 2022 года существенно влияют внешние факторы, связанные с изменением геополитической ситуации и санкциями против России и Беларуси.

В прошлом году средняя численность работников LDz составила 3676 человек, что на 269 человек меньше, чем в 2023 году. Сокращение численности персонала связано с пересмотром функций предприятия и изменениями в организационной структуре.

Объем капитальных вложений LDz в 2024 году составил 58,873 млн евро, в том числе 17,213 млн евро было вложено в обновление инфраструктуры, а 41,66 млн евро - в ее развитие.

В 2023 году оборот концерна LDz составил 263,529 млн евро, увеличившись на 3,4% по сравнению с 2022 годом, а убытки составили 3,231 млн евро. Оборот материнской компании LDz в 2023 году составил 165,41 млн евро, убытки перед выплатами по обеспечению финансового баланса - 32,439 млн евро.