Baltijas balss logotype

«Кто может позволить себе конфеты на 13 евро? Сметана дорожает с каждой неделей!» - жители возмущены ценами на продукты в магазинах 1

Бизнес
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
«Кто может позволить себе конфеты на 13 евро? Сметана дорожает с каждой неделей!» - жители возмущены ценами на продукты в магазинах

«Как пенсионерка из сельской местности, я езжу в магазин раз в пару недель. Каждый раз, когда я еду, я смотрю и вижу, что сметана становится на 20 центов дороже, цены постоянно растут, но индексация пенсий происходит только раз в год.

Что мы вообще можем купить? Подумала вот о конфетах – кто их вообще покупает?

Богатых людей мало, большинство — малоимущие и представители среднего класса. А потом, когда таки покупаешь эти конфеты, они оказываются полны червяков и попадают в «Гетлини». Многие товары не покупаются в магазинах, а выбрасываются в «Гетлини», и поэтому, чтобы вернуть свои деньги, магазин повышает на них цены.

«Ну кто вообще может купить конфеты за 13 евро?», - возмущается женщина в эфире TV24.

«Дама подтверждает мои слова — у людей просто нет денег, и они не могут позволить себе ничего купить», — отвечает Ингуна Гулбе, заведующая отделом продвижения аграрного рынка Института агроресурсов и экономики.

Однако она отмечает, что цены выросли не на все продукты.

«Да, цена на сметану выросла, поскольку они содержат молочный жир, которого сейчас в мире не хватает, но цена на сахар, например, снизилась. И на полках магазинов. Если мы покупаем шоколадные конфеты, то да, их цена снова существенно выросла, потому что цена какао на мировом рынке за год выросла в несколько раз», — поясняет Гулбе, добавляя, что в ближайшие месяцы ничего существенно не подешевеет.

#цены
20
10

Комментарии (1)

  • OH
    Oleg Horkov
    6-го марта

    Цены , это только следствие .Жителей же не возмущает , куда идут их налоги ?

    5
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео