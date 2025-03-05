«Кто может позволить себе конфеты на 13 евро? Сметана дорожает с каждой неделей!» - жители возмущены ценами на продукты в магазинах

«Как пенсионерка из сельской местности, я езжу в магазин раз в пару недель. Каждый раз, когда я еду, я смотрю и вижу, что сметана становится на 20 центов дороже, цены постоянно растут, но индексация пенсий происходит только раз в год.

Что мы вообще можем купить? Подумала вот о конфетах – кто их вообще покупает?

Богатых людей мало, большинство — малоимущие и представители среднего класса. А потом, когда таки покупаешь эти конфеты, они оказываются полны червяков и попадают в «Гетлини». Многие товары не покупаются в магазинах, а выбрасываются в «Гетлини», и поэтому, чтобы вернуть свои деньги, магазин повышает на них цены.

«Ну кто вообще может купить конфеты за 13 евро?», - возмущается женщина в эфире TV24.

«Дама подтверждает мои слова — у людей просто нет денег, и они не могут позволить себе ничего купить», — отвечает Ингуна Гулбе, заведующая отделом продвижения аграрного рынка Института агроресурсов и экономики.

Однако она отмечает, что цены выросли не на все продукты.

«Да, цена на сметану выросла, поскольку они содержат молочный жир, которого сейчас в мире не хватает, но цена на сахар, например, снизилась. И на полках магазинов. Если мы покупаем шоколадные конфеты, то да, их цена снова существенно выросла, потому что цена какао на мировом рынке за год выросла в несколько раз», — поясняет Гулбе, добавляя, что в ближайшие месяцы ничего существенно не подешевеет.