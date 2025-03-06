Как идет обещанное снижение цен в латвийских магазинах? Дело пока не спорится

Авторы идеи уверены, что такой инструмент способен стимулировать конкуренцию между магазинами, а покупателям позволит делать покупки выгоднее. Впрочем, производители от такой задумки не в восторге.

Идея цифрового инструмента для сравнения продовольственных товаров в разных магазинах появилась вместе с идеей Минэкономики установить потолок наценки на основные продовольственные товары, чтобы таким образом снизить цены на продукты питания. Сделан вывод, что разница в ценах на продукты значительна. Руководитель отдела по предотвращению недобросовестной торговой практики Совета по конкуренции Санита Ульяне отметила: "Разница между первым самым дорогим и вторым самым дорогим составила целых 60%, а между вторым самым дорогим и третьим самым дорогим - до 30%. Поэтому, учитывая, что у нас в Латвии нет такого всеобъемлющего цифрового инструмента для сравнения цен, мы предложили ввести этот инструмент для потребителей, который позволит им сделать умный выбор".

Замысел - поделить данные магазинов на два блока. В одном было бы обобщение исторических данных для анализа инфляции и изменения цен, в другом - актуальные данные о ценах в магазинах, которые предоставят сами торговцы. Именно разделение данных Минэкономики рассматривает в качестве условия, чтобы этот инструмент не постигла та же печальная участь, которую ранее уже пережили различные цифровые решения. В свою очередь, руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе считает, что идея неплоха, но нужно учитывать несколько нюансов. Например, какие продукты сравнивать: скажем, сравнивать цену на молоко в пачке или бутылке. "Жители положительно на это настроены, производители не очень. Они думают, что если появится самая низкая цена, то торговые сети станут оказывать на них давление, вынуждая снизить цену аргументом, что где-то есть еще дешевле. Было бы неплохо, если бы мы видели, какие это цены и какие самые дешевые магазины. Но что можно сравнивать? Действительно идентичные продукты надо сравнивать, но не так просто их найти ", - отметила Гулбе.

Lsm.lv