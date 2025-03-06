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KNAB обнаружил высокие риски коррупции среди представителей одной профессии 0

Бизнес
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
KNAB обнаружил высокие риски коррупции среди представителей одной профессии
ФОТО: LETA

Строительные инспекторы, занятые в строительных управлениях латвийских самоуправлений, подвержены довольно высоким рискам коррупции и конфликта интересов, что связано с недостаточным контролем, возможностью принимать единоличные решения и рядом других факторов, свидетельствует стратегический анализ, проведенный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Чтобы минимизировать эти риски в деятельности строительных инспекторов, БПБК призывает стройуправы самоуправлений провести оценку рисков в соответствии со сделанными в анализе выводами и внедрить решения по управлению ими.

Как сообщили в БПБК, строительная сфера обладает относительно высокими коррупционными рисками, поскольку строительный процесс чаще всего связан с инвестициями и строго определенными критериями качества и сроков исполнения.

Процедуры в этой сфере сложные, а стройуправы и строительные инспекторы имеют относительно широкие возможности для принятия решений. Чтобы выяснить, какие факторы способствуют наступлению рисков коррупции и конфликта интересов в строительных процессах, БПБК проанализировало деятельность стройуправ и трудоустроенных в них 41 строительного инспектора в десяти городах государственного значения.

Анализ показал, что потенциально очень высокие коррупционные риски существуют на двух этапах строительства: при проведении строительных работ и вводе зданий в эксплуатацию. Коррупционным рискам подвержены и строительные инспекторы, поскольку они контролируют строительные процессы и принимают большое количество решений о вводе зданий в эксплуатацию.

В ходе анализа БПБК выявило, что должность строительных инспекторов подразумевает ряд факторов, способствующих риску коррупции: это интенсивная рабочая нагрузка, неконкурентоспособная зарплата, право принимать решения единолично, совмещение нескольких должностей, длительная занятость.

Дополнительно БПБК обратило внимание, что нормативные акты не предусматривают точных указаний стройуправам в отношении минимального объема и порядка проверки качества работы, проводимой строительными инспекторами.

В результате проверки БПБК пришло к выводу, что наиболее высокие риски конфликта интересов и коррупции в деятельности строительных инспекторов идентифицированы в строительных управлениях, которые находятся в Резекне, Вентспилсе, Юрмале и Екабпилсском крае, а самые низкие - в Риге и Валмиерском крае.

БПБК призывает стройуправы учесть констатированные в анализе факторы, способствующие риску, и пересмотреть действующие системы внутреннего антикоррупционного контроля, чтобы они были эффективными и соответствующими практике.

БПБК напоминает, что строительные управления являются структурами публичного лица и для них обязательно соблюдение "Правил об основных требованиях системы внутреннего контроля по предотвращению риска коррупции и конфликта интересов в структуре публичного лица", в том числе обязательны разработка и внедрение системы внутреннего антикоррупционного контроля.

#knab #коррупция
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Григорий Антонов
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