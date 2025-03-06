Baltijas balss logotype

Латвийская промышленность показала в январе рост 1

Бизнес
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
Латвийская промышленность показала в январе рост
ФОТО: LETA

Выпуск промышленной продукции в Латвии в январе этого года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличился на 0,6% в сравнительных ценах по календарно скорректированным данным, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе обрабатывающая промышленность в январе 2025 года выросла на 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 15,9%, в электро- и газоснабжении было снижение на 6,6%.

Промышленная продукция увеличилась на 32,9% в производстве неметаллических минеральных продуктов, на 20,9% в ремонте и установке машин и оборудования, на 16,8% в производстве резиновых и пластмассовых изделий, на 8,8% в производстве бумаги и бумажных изделий и на 3,6% в производстве мебели. Также наблюдался рост в двух из трех крупнейших по доле обрабатывающих отраслей: производстве древесины и изделий из дерева - на 8,9% и в пищевой промышленности - на 5%.

Выпуск промышленной продукции снизился на 20% в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 12,9% в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования, на 10,6% в производстве станков, механизмов и оборудования, на 9,6% в производстве химических веществ и химических продуктов и на 2,6% в производстве одежды. Также произошло падение в одной из трех крупнейших по доле отраслей обрабатывающей промышленности: производство металлических изделий, кроме машин и оборудования, сократилось на 4,9%.

В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года объем промышленной продукции увеличился на 2,3 %. Объем производства увеличился в обрабатывающей промышленности на 0,1%, в электро- и газоснабжении - на 24,2 %, в то время в добывающей промышленности и разработке карьеров было снижение на 1,6 %.

В январе текущего года по сравнению с январем 2024 года оборот в обрабатывающей промышленности в фактических ценах по календарно скорректированным ценам сократился на 0,4%. Оборот на местном рынке упал на 1,5 %, а экспорт вырос на 0,1%, в том числе в еврозоне на 4,6 %, а за пределами евоозоны на 4 %.

В январе оборот обрабатывающей промышленности упал на 3,3 % с учетом сезонных колебаний по сравнению с декабрем 2024 года. Оборот на местном рынке снизился на 2 %, на экспортном - на 3,9 %, в том числе в еврозоне - на 3,1 %, а за пределами еврозоны - на 4,7 %.

#промышленность
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    6-го марта

    Оборот в электро и газоснабжении увеличился, так цены на эл-во и газ увеличились почти в два раза. Оборот, это не о чем, насколько больше меговатт потреблено или произведено?

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео