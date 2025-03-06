Латвийская промышленность показала в январе рост

Выпуск промышленной продукции в Латвии в январе этого года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличился на 0,6% в сравнительных ценах по календарно скорректированным данным, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе обрабатывающая промышленность в январе 2025 года выросла на 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 15,9%, в электро- и газоснабжении было снижение на 6,6%.

Промышленная продукция увеличилась на 32,9% в производстве неметаллических минеральных продуктов, на 20,9% в ремонте и установке машин и оборудования, на 16,8% в производстве резиновых и пластмассовых изделий, на 8,8% в производстве бумаги и бумажных изделий и на 3,6% в производстве мебели. Также наблюдался рост в двух из трех крупнейших по доле обрабатывающих отраслей: производстве древесины и изделий из дерева - на 8,9% и в пищевой промышленности - на 5%.

Выпуск промышленной продукции снизился на 20% в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 12,9% в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования, на 10,6% в производстве станков, механизмов и оборудования, на 9,6% в производстве химических веществ и химических продуктов и на 2,6% в производстве одежды. Также произошло падение в одной из трех крупнейших по доле отраслей обрабатывающей промышленности: производство металлических изделий, кроме машин и оборудования, сократилось на 4,9%.

В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года объем промышленной продукции увеличился на 2,3 %. Объем производства увеличился в обрабатывающей промышленности на 0,1%, в электро- и газоснабжении - на 24,2 %, в то время в добывающей промышленности и разработке карьеров было снижение на 1,6 %.

В январе текущего года по сравнению с январем 2024 года оборот в обрабатывающей промышленности в фактических ценах по календарно скорректированным ценам сократился на 0,4%. Оборот на местном рынке упал на 1,5 %, а экспорт вырос на 0,1%, в том числе в еврозоне на 4,6 %, а за пределами евоозоны на 4 %.

В январе оборот обрабатывающей промышленности упал на 3,3 % с учетом сезонных колебаний по сравнению с декабрем 2024 года. Оборот на местном рынке снизился на 2 %, на экспортном - на 3,9 %, в том числе в еврозоне - на 3,1 %, а за пределами еврозоны - на 4,7 %.