Правительство Эвики Силини находится ныне в кульминации политического кризиса, который может финализироваться и отставкой его главы, и переходом "Нового Единства" в оппозицию.

Тем временем подоспел "Отчет правительства о проделанной и намеченной работе", народнохозяйственный блок которого стоит изучить внимательно, тем паче что готовила его не премьер, а специально обученные ведомственные эксперты.

Наши базовые ценности

Сразу же обращают на себя приоритеты документа — первый раздел "Безопасная Латвия", второй — "Латышская и включающая Латвия" и лишь третий — "Благополучная Латвия", где и скрыты главы финансово–экономического порядка.

Хотя контрольные цифры появляются еще во введении к докладу — впервые оборонные расходы ЛР превысили 1 миллиард евро; в 2026 году они превысят 4% от внутреннего валового продукта; "в ближайшем будущем" вырастут до 5%. "В сфере экономики одобрена новая стратегия роста, предусматривающая удвоение ВВП в течение следующих десяти лет, а также изменения в налогах на рабочую силу для увеличения чистых доходов для большинства работающих. Введены новые программы поддержки предприятий, в том числе процентные субсидии на займы. В 2025 году начинает работу Центр искусственного интеллекта в Латвии, цель которого — создание экосистемы технологий…"

В стране установлены критерии определения минимальной зарплаты, "обеспечивая тем самым большую предсказуемость". При ее расчете будут учитывать справочную стоимость в размере 46% начисленной средней брутто–оплаты труда за последние доступные 12 месяцев, по данным Центрального статистического управления. Пока же "минималка" в 2025 году увеличена с 700 евро до 740 евро в месяц.

Как среднесрочная перспектива — к 2028 году — обозначено повышение минимальной зарплаты–брутто до 840 евро. Заметим, что в соседней Литве она уже с 1 января 2025 года составляет 1038 евро до выплаты налогов…

Для повышения доступности жилья семьям и молодым специалистам внесены поправки в администрируемую государственным финансовым институтом Altum программу гарантий жилья, снизив гарантийную плату для новых специалистов вдвое (с 4,8% до 2,4%), а также предоставляя возможность получения субсидий не только многодетным семьям, но и семьям, где растет ребенок с инвалидностью вне зависимости от количества детей в семье. Была увеличена максимальная сумма займа на приобретение или строительство жилья от 250 000 до 300 000 евро, а также увеличен максимальный порог доходов на субсидии — до 23 000 евро на члена семьи.

Позаботились и о "малообеспеченных" слоях: Сейм принял в окончательном чтении разработанные Министерством юстиции поправки к Коммерческому закону, целью которых является "улучшение социальной, экономической и юридической защиты членов правления обществ капитала, чтобы не только работники предприятия, но и руководители чувствовали себя поддержанными и могли согласовать свое профессиональную и семейную жизнь".

Наряду с этим в 2025 году зарплатный фонд руководства госпредприятий повысят не более чем на 2,6%, что будет продолжаться еще 3 года. С 31 августа сего года в правлениях и советах госпредприятий более не смогут параллельно трудиться руководители учреждений, их замы и госчиновники.

"Долгосрочная фискальная и бюджетная политика"

2025 год знаменателен тем, что в стране впервые стал выполняться Фискальный структурный план. В рассчитанном на реализацию к 2028 году документе предусмотрено составление госбюджетов с "эффективизацией расходов публичного сектора". Сокращаются ассигнования по Минфину, Министерству экономики и Министерству сообщений. В текущем году намечено таким образом изыскать лишних 138,1 миллиона; в 2026 году — 120,8 миллиона. "Упомянутые ресурсы направляются… на осуществление приоритетов и оказание услуг жителям". Хотя, если вернуться на несколько разделов выше, мы получим только 12–14% от расходов на военные нужды.

Особо выделяются бюджеты самоуправлений. После печальной истории в Резекне, когда финансовый кризис привел к отставке муниципалитета, местным властям позволено отказаться от устаревших методик составления смет доходов–расходов и в сотрудничестве с Государственной кассой проводить "процессы финансовой стабилизации самоуправлений". А то ведь пришлось бы каждую вторую думу разгонять…

Также Минфин совместно с ассоциациями кредитно–финансовых учреждений, Латвийской торгово–промышленной палатой и Латвийской конфедерацией работодателей принял Стратегию по практическому применению требований борьбы с отмыванием преступных средств. "Чтобы устранить чрезмерное уклонение от принятия рисков". Что ж, посмотрим к концу года — насколько удастся "уменьшить нагрузку на финансовые учреждения и их клиентов"…

Пока же Латвия продолжает оставаться под микроскопом системы международной фининспекции Moneyval, которая проверяет выполнение 40 рекомендаций и 11 показателей эффективности. Шаг влево — шаг вправо, и это повлияет на наши кредитные рейтинги гораздо больше, чем повышение или спад производства.

Инфляция тяжела, разрешим перекредитование

Если вдуматься, то Латвия продолжает тратить не заработанные ею средства. Ибо, как констатирует тот же отчет правительства, экономическая конъюнктура крайне неблагоприятна.

"На развитие экономики продолжали влиять геополитическая ситуация и неопределенность, как медленное восстановление целевых рынков экспорта, в результате чего выросло частное и государственное потребление, но упали показатели экспорта, импорта и инвестиций. В 2025 году ожидается умеренный рост, который будет способствовать не только улучшению глобальной экономической ситуации, но и росту инвестиций из фондов ЕС, реформы конкурентоспособности и вложения в исследования, развитие навыков и рост рынок капитала. Недавно пережитая высокая инфляция медленно, но уверенно затронула все общество, оставив глубокие следы и в повседневной жизни, и в экономике страны. Люди были вынуждены снизить качество жизни, тем больше денег уходило на основные нужды".

Непонятно, впрочем, отчего о потребительской инфляции говорится в прошедшем времени — вероятно, аналитики правительства не часто заходят в отечественные супермаркеты. Так или иначе:

"Правительство намерено поддержать латвийские жителей, особенно заботясь о менее защищенных группах общества, обеспечивая оказание поддержки по ограничению расходов на энергоресурсы и доступности жилья. Продолжая развивать госуправление как современную, проактивную, близкую к населению и предпринимателям систему, способную эффективно реагировать на потребности общества, правительство намерено реорганизовать СГД и улучшить налоговое администрирование, сократить бюрократию в процессах развития недвижимости, в том числе в строительстве, упростить процессы создания предприятий, развивать цифровые решения и внедрение искусственного интеллекта".

Далее Кабинет министров предлагает понизить нагрузку на домохозяйства путем перекредитования ипотеки. У страны здесь есть большой резерв. Если в ЕС долги переносятся от 13 до 35 процентов, то в Латвии только 2%. Предполагается для начала поднять сию долю до 10%. Неизвестно, правда, что скажут коммерческие банки — но, кажется, после того, как те в очередной раз отрапортовали о рекордной прибыли, а во главе БЛ переутвержден морально подавленный Мартиньш Казакс, с финансово–кредитных учреждений ЛР будут снимать стружку любой толщины, затыкая ею дыры в экономике…

Вообще же палочкой–выручалочкой для нас по–прежнему являются иностранные фонды и гранты. Доля финансирования Евросоюза в 2025 году оценивается правительством как "исторически крупнейшая" — 6,5% от ВВП, или 2,7 миллиарда евро.

Субсидируемое электричество продолжится

О том, насколько народное хозяйство Латвии оказывается теперь зарегулированным, показывает энергетический раздел в отчете. Заметим, что Министерство климата и энергетики (МКЭ) не относится к числу тех, где проводят мероприятия по сокращению затрат. Напротив:

"Разработаны различные механизмы поддержки снижения цен на электроэнергию и программы поддержки населения, самоуправлений и предприятий".

При этом правительство обеспечило, чтобы группы защищенных пользователей с 1 января 2025 года продолжат получать поддержку на покрытие расходов: малообеспеченному домашнему хозяйству (лицу), семье (лицу), под заботой которого находится ребенок с инвалидностью, лицу с I группой инвалидности или ее попечителю — 20 евро, многодетной семье — 25 евро. Разработан механизм поддержки подключения электроэнергии — 7500 евро, включая расходы на проектирование.

Во многом это будет профинансировано опять же за счет ЕС — по программе REPowerEU Латвии положены 134,4 миллиона евро. Так, были осуществлены проекты по укреплению инфраструктуры энергоснабжения, закупке систем батарей, позволившие отделиться от системы БРЭЛЛ.

Энергетика же углеводородная будет концентрироваться вокруг создания государством резервов нефтепродуктов. На 2029 год выйдем со 100–процентной государственной собственностью таких запасов, причем будет сэкономлено 877 млн евро. Делегирование осуществляется в пользу казенного SIA Possessor (остатки "плохой" части приказавшего долго жить Parex banka).

Сельский час

Агропромышленный раздел отчета не пестрит выходными данными о молоке и мясе. Вместо абсолютных цифр — забота о крестьянах со стороны власти в лице Минземледелия, а также из еврофондов, которые в прошлом году внесли в земледелие ЛР 528,5 миллиона евро субсидий и обеспечили дополнительное госфинансирование 58,9 миллиона евро.

"Упрощены требования к сельским хозяевам по регистрации данных в электронных системах, также проведена работа по дигитализации в сфере контроля за рыболовством с обеспечением перехода от бумажной формы документов на электронные. Снижена административная нагрузка на ведение лесного хозяйства и сферу охоты, развивая электронные услуги. Пересмотрено регулирование и снижена нагрузка по надзору за инфекционными заболеваниями животных и торговли ветеринарными лекарствами. От малых сельских хозяев заявки на платежи площадей принимаются устно".

Итого, 7000 из 55 000 фермеров могут "на словах" заявиться на денежку в Службу поддержки села, причем в 5 раз уменьшено число необходимых для отчета фотографий. Между прочим, правительство решило ликвидировать Центр сельскохозяйственных данных, как структуру, где аккумулировалась информация о крестьянских хозяйствах. Теперь фермеры могут держать все данные при себе.

Так что в отношении МКЭ и Минземледелия можно вполне уверенно говорить, что в Латвии существует не рыночная, а гибридная экономика, где существенную роль играет государственное субсидирование, или дирижизм. Есть его приметы и в отношении бизнеса.

Портфель на 10 миллиардов

Именно такой впечатляющей цифрой отметилось в правительственном отчете Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР), консолидировавшее 148 потенциальных точек роста. Основными отраслями, куда текут вложения в нашу республику, являются биоэкономика (22%), информационно–коммуникационные технологии (17%), "умная" энергетика и мобильность (13%).

Однако если посмотреть на реальный, а не воображаемый объем инвестиций, то все скромней: в 2024 году ЛАИР отчиталось о 568 миллионах инвестиций из ЕС и 655 миллионах из других стран. Со своей стороны, это подотчетное Министерству экономики ведомство распорядилось в 2025 году направить 30 млн евро на займы предприятиям, осуществляющим экспорт.

Рамочным документом, который поспособствует национальным экспортерам, должен стать принятый недавно Закон о поддержке инновационной предпринимательской деятельности и приоритетных проектов, который предусматривает "зеленый коридор" для администрирования оных. Утверждены уже 18 подобных проектов, из них — 4 в области биоэкономики, 1 — фотоники и "умных" материалов, 13 — "умной" энергетики и мобильности. Всего предполагается вложить 2,2 миллиарда евро и создать 1588 новых рабочих мест.

Тем самым одно новое рабочее место по приоритетным проектам ЛАИР обойдется в 1 385 390 евро.

Латвийские коммерсанты в ближайшее время должны резко "поумнеть" — на наукоемкие проекты уже был выделен 81 миллион евро, поддержку получили 298 юридических лиц. В рамках Программы долгосрочных исследований Инновационного фонда выделены темы биомедицины и "умных" материалов — до 2032 года. Отчет правительства видит перспективы роста добавленной стоимости и в присоединении Латвии к глобальной вычислительной сети Большого адронного коллайдера Европейского центра ядерных исследований CERN.

Все эти высокие материи впечатляют — но точно так же невооруженным глазом заметно, что в правительственном отчете куда–то делись широко прорекламированные меры по борьбе с продуктовой инфляцией. Рост цен в торговле, как и сам розничный сектор, дающий, наряду со сферой услуг, огромную долю госдоходов, никак не отразился в документе Кабинета министров. Хотя это в очень существенной мере влияет на экономический сентимент — субъективное мнение участников рынка, стоит ли в Латвии что–то делать.