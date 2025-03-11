Власти Латвии объявили, насколько вырастут цены в стране в этом году

Среднегодовая инфляция в Латвии в 2025 году будет выше, чем в прошлом году, и составит 2,5-3%, такой прогноз объявила аналитическая служба Министерства экономики.

По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в феврале этого года по сравнению с январем выросли на 0,8%, а годовая инфляция составила 3,7%, тогда как месяцем ранее - 3%. Рост цен на товары в феврале по сравнению с январем составил 0,8%, а услуги подорожали на 0,7%.

Для февраля традиционно характерны очень умеренные изменения цен, однако в этом году их рост был самым быстрым с 2022 года, когда их уровень повысился на 1,6% из-за резкого роста цен на продукты питания и энергоресурсы.

Наибольший повышающий эффект в феврале этого года оказал рост цен на продукты питания на 0,9%, что привело к повышению общего уровня потребительских цен на 0,2 процентного пункта. Больше всего выросли цены на свежие овощи, хлеб и кофе.

Мировые цены на продовольствие после снижения в предыдущие два месяца в феврале выросли на 1,6%, а по сравнению с февралем 2024 года - на 8,2%. В то время как индекс цен на мясо оставался стабильным, все остальные индексы выросли, при этом больше всего выросли цены на сахар, молочные продукты и растительное масло.

Цены услуг в феврале выросли в среднем на 0,7%, что привело к повышению общего уровня цен на 0,2 процентного пункта. В секторе услуг наибольший рост цен в феврале наблюдался в сферах, связанных с жильем. Также влияние на уровень цен оказал рост цен на авиаперевозки, социальную защиту и дошкольное образование.

В феврале продолжился рост цен на топливо, но более умеренно, чем в предыдущие два месяца - на 1,8%, что увеличило общий уровень потребительских цен на 0,1 процентного пункта. Более быстрыми темпами росли цены на бензин.

Цена нефти "Brent" в конце февраля снизилась на 4,7% по сравнению с концом января, что стало самым резким снижением с сентября 2024 года. За месяц цены постепенно снизились до 73 долларов США за баррель, поскольку опасения по поводу состояния экономики США и неопределенность на рынке повлияли на прогнозы спроса на энергоресурсы.

Ожидания прогресса на мирных переговорах по Украине также способствовали снижению цен. Рынки по-прежнему настороженно относились к введению президентом США дополнительных тарифов в отношении Китая, крупнейшего в мире импортера нефти.

Колебания мировых цен, а также глобальные события, в частности, геополитическая ситуация, продолжат оказывать значительное влияние на динамику цен. В Латвии влияние на цены окажут новые налоговые изменения - и в связи с повышением налогов и тарифов, и в связи с ростом зарплат, что повысит покупательную способность населения.