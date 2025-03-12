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Появилась надежда, что цены в латвийских торговых сетях станут ниже 1

Бизнес
Дата публикации: 12.03.2025
LETA
Появилась надежда, что цены в латвийских торговых сетях станут ниже
ФОТО: pixabay

Приобретение датской компанией розничной торговли "Salling Group" магазинов "Baltic Rimi" у шведской "Ica Gruppen" за 1,3 млрд евро может улучшить конкуренцию и сделать цены в магазинах более конкурентоспособными, заявила руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

"То, что у нас есть сделки купли-продажи - это признак хорошей ситуации. Это означает, что рынок интересен", - добавила она. Важно, что покупатель - известная датская компания с разветвленной сетью магазинов в нескольких странах (Дания, Германия, Польша). ""Salling Group", как крупный игрок, воспользовалась возможностью выйти на рынок Балтии. Финансовые возможности такой компании открывают дополнительные возможности развития для производителей, экспортеров и рынка.

"В какой степени это будет реализовано, будет зависеть от того, какие перспективы они видят на этом рынке", - говорит экономист "SEB Bankа" Дайнис Гашпуйтис. Вероятно, потребуется некоторое время, чтобы понять это, прежде чем компания раскроет более конкретные шаги в своих планах действий. В Европе и мире дискаунтеры - перспективное направление, и "Salling" уделяет этому сегменту довольно большое внимание. Как и "Lidl", который недавно вышел на рынок Латвии. "Хорошо, что "Lidl" пришел в Латвию. Это заставило собраться "Rimi" и "Maxima", в результате цены в сетях магазинов несколько выровнялись", - говорит Гулбе. По ее словам, осенью прошлого года Институт агроресурсов и экономики совместно с SKDS провел опрос жителей, и респонденты заявили, что самые низкие цены в магазинах "Maxima", а самый большой выбор и больше всего латвийских продуктов - в "Rimi".

"Salling" обещает сохранить бренд "Rimi", по крайней мере, на данный момент. Гулбе считает, что новый владелец может пойти двумя путями: остаться с брендом "Rimi" и открыть недорогие магазины. Конечно, нюансы неизвестны, но очевидно, что проводились исследования и расчеты. Подобные сделки в основном подразумевают покупку и продажу брендов. Бренд "Rimi" популярен в Латвии и имеет хорошую репутацию, а вывод нового бренда на рынок требует времени и денег.

Diena

#торговля
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    13-го марта

    Если на время начнется конкуренция, может быть, но я думаю быстро договорятся, если не изменится набор товара. Лидл, конкурирует, но со своим набором, потому в сговоре участвует, относительно.

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