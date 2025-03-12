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SIPRI: в сфере производства вооружений Китай стал самодостаточным 0

Бизнес
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
КНР вышла на 1-е место в мире по числу танков.

КНР вышла на 1-е место в мире по числу танков.

На четвертом году войны доля России в мировом экспорте ВПК уступает французской.

Китай становится самодостаточной страной в сфере военных технологий: в период с 2020 по 2024 год поставки в Китай сократились на 64% по сравнению с предыдущими пятью годами, утверждает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). Изменения были обусловлены ростом отечественной оружейной промышленности Китая, когда разработанные и произведенные на месте системы заменили оборудование, которое ранее в основном закупалось в России.

Китаю потребовалось 30 лет, чтобы успешно заменить импортное высокотехнологичное оружие технологиями местной разработки. «За последние пять лет крупнейшими товарами, которые они по-прежнему импортировали из России, были, по сути, две вещи: вертолеты и двигатели. Их на самом деле чрезвычайно сложно производить, если у вас нет опыта в этом деле, и именно здесь Китай добился прорыва».

Япония стала единственной страной в регионе, увеличившей объем импорта оружия: рост составил 93%. Южная Корея и Тайвань сократили импорт на более чем 20%. Индия, Пакистан, Япония и Австралия — вошли в число крупнейших мировых получателей оружия.

63% экспортируемого Китаем оружия направлялось в Пакистан. Китайские поставщики оружия стали еще более доминирующими в закупках и закупках Исламабада: в 2020–2024 годах на их долю пришлось 81% поступающего оружия. Хотя Китай был четвертым по величине экспортером оружия, по сравнению с 2015–2019 годами объем его поставок сократился на 5,4%, а доля страны в мировых продажах оружия сократилась с 6,2% до 5,9%.

Военный экспорт России сократился на 64%, а ее мировая доля сократилась с 21% в 2015–2019 годах до всего лишь 7,8% за последующий период, в результате чего страна оказалась на третьем месте после Франции, которая сейчас является второй по величине страной в мире с долей 9,6%.

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