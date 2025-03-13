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Домбровскис рассказал, как на нас скажутся пошлины Трампа 1

Бизнес
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Домбровскис рассказал, как на нас скажутся пошлины Трампа
ФОТО: пресс-фото

Введенные США таможенные пошлины окажут негативное влияние на показатели экономического роста как Европейского союза (ЕС), так и США, а также на инфляцию, сообщил еврокомиссар по экономике и производительности, внедрению и упрощению Валдис Домбровскис.

Он подчеркнул, что ЕС, со своей стороны, хотел бы избежать подобного сценария, что также было четко выражено в США, однако новая администрация США решила пойти дальше, введя таможенные пошлины на сталь и алюминий из ЕС, а также на изделия из стали и алюминия. Комиссар пояснил, что именно поэтому ЕС принял решение ввести ответные пошлины, которые частично будут введены с 1 апреля, а частично — с 16 апреля.

Домбровскис отметил, что похожая ситуация существовала в ЕС во время первого президентства президента США Дональда Трампа, когда были введены пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Он пояснил, что на этот раз таможенные тарифы, введенные администрацией США, стали более обширными: если ранее таможенный тариф в размере 25% применялся к стали, а тариф в размере 10% — к алюминию, то в настоящее время таможенный тариф в размере 25% применяется как к стали, так и к алюминию, а также распространяется на изделия из стали и алюминия.

Комиссар отметил, что ЕС готовит ответ в два этапа — 1 и 16 апреля. Первым шагом станет восстановление пошлин, введенных ЕС в ответ на пошлины США во время первого президентства Трампа. По словам Домбровскиса, именно поэтому это можно сделать быстрее. Однако будущие тарифы потребуют консультаций с государствами-членами блока, поэтому это займет немного больше времени.

«Со своей стороны ЕС дал понять администрации США, что Европейская комиссия открыта для переговоров и конструктивных решений, поскольку пошлины не принесут пользы ни экономике США, ни экономике ЕС, поэтому, конечно, было бы лучше их избежать», — заявил комиссар.

На вопрос о том, какую выгоду могут получить США от введения пошлин, Домбровскис ответил, что это политика Трампа, которая носит протекционистский характер. Его цель — защитить местную промышленность от иностранной конкуренции, но эти товары станут дороже на рынке США. Он также призвал учитывать высокоинтегрированные цепочки поставок, в том числе между ЕС и США. Тарифы также приведут к сбоям в цепочках поставок и, следовательно, к негативным последствиям для компаний как в ЕС, так и в США.

«Экономическая реальность этих типов тарифов не является позитивной. Надо сказать, что новая администрация США нацеливает тарифы не только на ЕС, но и на Канаду, Мексику и Китай. В целом, этот тип политики Трампа также будет иметь негативные последствия для мировой экономики», — заявил комиссар.

Он упомянул, что Международный валютный фонд провел исследование тарифов в целом, а именно, что они приводят к экономической фрагментации — торговля сосредоточена в определенных торговых блоках. В среднесрочной перспективе это создает ситуацию, когда мировой валовой внутренний продукт (ВВП) на 7% ниже, в отличие от ситуации, когда нет таких тарифов и нет экономической фрагментации. Домбровскис пояснил, что этот эффект эквивалентен исключению совокупного ВВП Германии и Франции из мировой экономики.

#дональд трамп #домбровскис
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    13-го марта

    Расскажу вам правду , страна которая просто берёт кредиты, и просто которая нужна для тяфкать,,,пошлины Трампа на неё точно ни повлияют, что мы производим что пошло под пошлины? А я забыл " Латышкость" вроде её ни облажили? Смотрите как развивается ситуация на Украине и что будет дальше с теми кого используют, жалко людей которые верят провокациям и ни думают логично . А эти наши кто за Латышкость будут жить в той стране которая победила, деньги есть, а весь местный электорат будут отдавать,,,

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