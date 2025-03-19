«Мощность наших ГЭС есть около 1500 МВ, где наибольшие возможности есть у Плявиньской ГЭС с мощностью 868 МВ. Затем идут ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с общей мощностью производства электричества нище 550 МВ. Затем, вместе считая, около 2000 МВ, если допускаем использование газа и учитываем, что Риге тепло все же нужно. Здесь надо добавить, что в случае, если ТЭЦ тепло не производит, и это оценивается в выражении мощности около 1000 МВ, то эту энергию нужно получать иначе. Еще у нас хорошо выросли генерирующие мощности солнца... Ветряных парков мало, и главным образом есть планы их строительства, и они объемные — предусмотрена мощность от 1500 до 2000 МВ, то есть, столько, сколько мощность ГЭС и ТЭЦ вместе. Обозначенными полями описана вся карта Латвии...»

Однако, отмечает комментатор, «солнце светит летом, и тогда наблюдается большой приток в сеть, но зимой, когда нужно тепло для Риги, ТЭЦ все еще нужно задействовать». Что же касается бизнес-плана по поставкам за рубеж генерации от возобновляемых источников, то, «мечты, что рынку Германии нужна будет энергия от ветряных станций Латвии, более чем преувеличены». «Если внезапно немцы возьмутся за ум и ядерные станции возобновят, нашему экспорту ветряной энергии конец. Поляки, финны атомными электростанциями себя обеспечат, у чехов уже такая есть...»