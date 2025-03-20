Экономист Гундарс Берзиньш в интервью Diena утверждает, что Литва находится в более безопасном, чем соседние республики, положении с точки зрения потенциальных конфликтов.

Потому инвестиции в Литву превышают то, что есть в Латвии и Эстонии. В частности, из нашей страны уходит скандинавский бизнес — те же самые лесные фирмы.

«Это также скорее всего связано с этим фактором небезопасности. Ибо в предпринимательской деятельности всегда надо смотреть на два фактора — прибыль всегда зависит от уровня риска, и одинаковая прибыль при различных уровнях риска не одно и то же. Любое инвестиционное решение оценивается против степени риска в инвестиционном проекте, и, если риск — неважно, какой — законодательный, налоговый, геополитический — есть больше чем в другом месте при таком же самом уровне потенциального дохода, тогда тут никто не инвестирует».

Правительству Латвии, считает Г. Берзиньш, «в отношении к собственным жителям нужно быть способным доказывать, убеждать, что оно заботится о безопасности государства, и это прямо связано с понижением уровня стресса, о чем мы здесь все время говорим».

«Нам нужно физически решить вопрос, как мы, инвестируя огромные суммы в оборону, достигаем того, чтобы одновременно способствовали экономическому развитию Латвии. И это в свою очередь связано с тем, способны мы или не способны в Латвии создать как военную промышленность, так и развивать различные услуги...»