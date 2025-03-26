«Если мы производим консервы, можем производить и мины» - латвийский эксперт

Говоря в эфире TV24 о военной промышленности Латвии, президент Латвийской конфедерации профсоюзов и член Совета Федерации продовольственных предприятий Андрис Бите признал, что предприниматели должны уметь адаптироваться, перепрофилироваться, а также производить необходимые для нужд войны вещи.

Бизнесмен признает, что управляемая им рыболовная компания также могла бы производить мины.

«Люди, особенно те, кто не имеет отношения к военной промышленности, думают, что военная промышленность — это танки, пушки, беспилотники, средства связи, но на самом деле ситуация гораздо шире, сфера деятельности гораздо обширнее», — говорит Бите.

Он продолжает: «Часто люди из мирных отраслей даже не знают, что их продукция и технологии применимы для военных нужд в военное время. Мы сами, например, производим консервные банки — большие, маленькие, из разных материалов. И когда я вижу, как выглядят, например, противотанковые мины, мне кажется, что они похожи на консервные банки, и, следовательно, это то, что мы могли бы делать».

Бите считает, что было бы важно, если бы кто-то из системы обороны мог помочь предпринимателям указать направление, в котором им следует действовать.

«Латвия — маленькая страна, мы все знаем, какие компании работают, что эти компании могут сделать. Возможно, гораздо больше людей увидели бы эти возможности».