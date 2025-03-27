Все равно возить нечего: убыточную компанию LDz решили реорганизовать

Минсообщения поясняет, что на рынке железнодорожных грузоперевозок наблюдается существенный спад, который влияет на "LDz Cargo", "LDz ritošā sastāva serviss" и "LDz loģistika". Объемы транспортировки железнодорожных грузов в Балтии за последние пять лет сократились со 134 млн тонн в год до 52 млн тонн в год, с 2018 года грузов за год стало меньше в среднем на 14,9%. Латвийские предприниматели, пользующиеся услугами концерна LDz, также пострадали от сокращения оборота из-за геополитической ситуации.

Анализ работы грузоперевозчиков на рынке железнодорожных перевозок Балтии и Польши показал, что управляющее железнодорожной инфраструктурой Латвии LDz является единственным предприятием в регионе, у которого в рамках концерна сервисные услуги и услуги по перевозке грузов разделены на отдельные предприятия.

В Минсообщения пояснили, что оборот "LDz Cargo" с 2022 года сократился на треть - с 148,4 млн евро в 2022 году до 100,4 млн евро в 2024 году. Падение оборота связано со снижением грузоперевозок - объем перевезенных грузов сократился с 19,97 млн тонн в 2022 году до 8,4 млн тонн в прошлом году.

В свою очередь, "LDz ritošā sastāva serviss" 60-70% оборота генерирует из "LDz Cargo", еще примерно 10% оборота составляют сделки с LDz. У предприятия всего пять крупных внешних клиентов, которые генерируют приблизительно 80% оборота, полученного от внешних клиентов. С 2022 года оборот компании сократился с 59,6 млн евро до 44,3 млн евро в 2024 году.

А "LDz loģistika" работает на сильно раздробленном экспедиторском рынке, где, несмотря на сложную ситуацию, есть игроки, сумевшие показать и рост оборота, и работающие с существенной рентабельностью. Число клиентов компании в 2023 году сократилось на 32 - до 67. Оборот предприятия сократился с 19,2 млн евро в 2022 году до 10,4 млн евро в прошлом году.

Все три компании приняли и продолжают реализовывать меры по оптимизации, отмечает Минсообщения.

Общее сокращение численности работников "LDz Cargo" запланировано с 1017 работников в январе 2024 года до 595 в декабре 2026 года.

С учетом оптимизаций "LDz Cargo" завершило 2024 год с прибылью в 965 000 евро на уровне основной деятельности. Финансовый план "LDz Cargo" на следующие пять лет, основанный на предположении, что ситуация на рынке не изменится, предусматривает, что оборот "LDz Cargo" в 2029 году достигнет 98 млн евро, а прибыль - 5,2 млн евро.

Численность работников "LDz ritošā sastāva serviss" в январе 2024 года составляла 678 человек и была сокращена до 530 работников в январе этого года. После оптимизационных мероприятий "LDz ritošā sastāva serviss" завершил 2024 год с убытками в 2,7 млн евро. К 2029 году убытки планируется сократить до 1,3 млн евро в год. Даже если в последующие периоды объем внешних клиентов предприятия сохранится на плановом уровне 2024 года, оно будет ежегодно продолжать оставаться нерентабельным.

В то же время Минсообщения отмечает, что "LDz loģistika" сократила число работников и других возможностей оптимизации не видит. 2024 год компания завершила с убытками в 0,4 млн евро и каждый следующий год до 2029 года будет оперировать убытками в приблизительном размере 0,2 млн евро.

Таким образом, Минсообщения пришло к выводу, что, продолжая работать отдельно, "LDz ritošā sastāva serviss" ежегодно продолжит оставаться нерентабельным, а "LDz loģistika" обанкротится в 2028 году.

Минсообщения поясняет, что путем объединения всех трех компаний можно было бы создать одну компанию, которая с 2026 года стала бы рентабельной и с 2028 года начала бы выплачивать дивиденды. В случае объединения предприятий будет облегчен административный процесс, который сейчас усложнен необходимостью приобретения ими услуг друг у друга, снизятся расходы на управление, а также будет сокращено общее количество работников. Помимо этого, компании смогли бы улучшить политику ценообразования.

Общее снижение расходов на деятельность в 2025 году за счет синергии запланировано в приблизительном размере 1,4 млн евро без включения выходных пособий, которые составили бы 2,6 млн евро. Общая выгода от объединения, по словам Минсообщения, за пять лет достигнет 25,9 млн евро.

Консолидированное предприятие в 2029 году предположительно будет работать с оборотом в 120 млн евро и прибылью в 7,5 млн евро.

Минсообщения предлагает начать реорганизацию этих трех обществ капитала LDz путем присоединения к "LDz Cargo" предприятий "LDz ritošā sastāva serviss" и "LDz loģistika". Вопрос в ноябре прошлого года был рассмотрен и советом LDz, и собранием акционеров.

В результате реорганизации планируется, что основной капитал приобретающего общества "LDz Cargo" будет увеличен со 114 697 851 евро до примерно 152 000 000 евро.

Реорганизация будет начата после принятия распоряжения Кабинетом министров. Планируется, что процесс реорганизации будет завершен к концу 2025 года.

По данным Минсообщения, предварительная оценка выгод показывает, что общая выгода концерна LDz от объединения дочерних обществ может составить от 1 до 2 млн евро, а в долгосрочной перспективе выгода концерна может достичь 3-4 млн евро в год. Поскольку LDz классифицировано в общем правительственном секторе, увеличение дивидендов после завершения процесса реорганизации уменьшит негативное влияние LDz на госбюджет примерно на 3-4 млн евро в год. Таким образом, уменьшится и ежегодно необходимая сумма финансирования из госбюджета для обеспечения финансового равновесия LDz.

Как сообщалось, оборот концерна LDz в прошлом году, согласно предварительным данным, составил 233,738 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году, а убытки концерна выросли в 2,4 раза - до 7,794 млн евро.