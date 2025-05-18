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До основанья, а затем: предприниматель назвал закрытие советских заводов огромной ошибкой 19 31052

Бизнес
Дата публикации: 18.05.2025
Rus.lsm.lv
До основанья, а затем: предприниматель назвал закрытие советских заводов огромной ошибкой

Многие доставшиеся Латвии от СССР предприятия можно было сохранить и модернизировать. Но страна тогда проходила «бескровную революцию» в экономике, и считалось, что в новом мире старое наследие не очень-то нужно. На сегодня это выглядит большой ошибкой, сказал в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 экономист и предприниматель Янис Ошлейс.

На вопрос, можно ли было сохранить советское индустриальное наследие, профессор Латвийского университета Инна Штейнбука ответила: «Думаю, что в то время, наверное, можно было — если бы действовали рационально, без эмоций. Могли сохранить больше, конечно. Другое дело, что те заводы сейчас были бы совершенно иными. Рынки-то были другие. Мы переориентировались с рынка России или Советского Союза, куда экспортировали 100% или 99% продукции. То есть всё равно надо было их переделать».

При этом, добавила она, в Латвии в 1990-е происходила, по сути «бескровная революция» — полностью перестраивалась экономика, общественные и политические институты и др., и рассчитывать, что в такой период все будет, «как в учебниках», — наивно.

Другой участник эфира, экономист и предприниматель Янис Ошлейс, тоже считает, что это было возможно:

«В то время мы даже не особенно хотели сохранять. Я отлично помню разговоры о том, что "эти предприятия неэффективные, пусть уходят". Сейчас я во многих странах своими глазами вижу предприятия, которые даже хуже, чем ВЭФ в 1990-м году. Мы стопроцентно могли их сохранить, но никто не старался: мы думали, что всё будет нормально и без них.

Теперь я вижу в этом огромную ошибку. Но в то время не только политики, даже всё общество почти думало — а, сойдёт. Новый мир будем строить по-новому».

Ошлейс отметил, что многие советские предприятия были выстроены неправильно, «поэтому, чтобы сделать их эффективными, надо было бы многое перестраивать. Но в том, что были предприятия, располагавшие отличным западным оборудованием — в том числе и японские, и немецкие станки стояли, где можно было делать что-то другое, — я просто на сто процентов уверен. Тем более, и кадры были».

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#ссср #промышленность #завод
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(19)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го мая

    Уничтожение советских предприятий в Латвии назвали ошибкой.Общественное телевидение России Профессор Латвийского университета Инна Штейнбука объяснила отказ от предприятий после выхода из СССР эмоциями.Общественное телевидение России В стране остались только небольшие частные фирмы, а полки магазинов завалены импортом.Общественная служба новостей Латвия почти полностью утратила промышленный потенциал, которым обладала в советское время. -- Совершенно удивительно, но спустя 35 лет латышская профессура резко начала умнеть?

    7
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го мая

    ДО ХУТОРСКИХ НАЦИОНАЛЬНО ОЗАБОЧЕННЫХ ИДИОТОВ, ТОЛЬКО СЕЙЧАС СТАЛО ДОХОДИТЬ, ЧТО ОНИ НАТВОРИЛИ СПУСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СТАНКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ НА МЕТАЛОЛОМ! 2

    64
    6
  • С
    Сарказм
    18-го мая

    Демагогия ни о чем, чтоб утешить совкофилов. У огромного большинства савеких заводов не было ни единого шанса сохраниться, тем более в Латвии, где в основном был налажен выпуск тн "товаров народного потребления". Товары эти были как и большиснвто савецкого: ужасного качества, морально и физически отставшие на десятилетия, фактически без сервисного обслуживания. Д сих пор помню свою первую магнитолу ВЭФ, купленную родителями в 1989 году. Это была неподъемная бандура под 5 кг весом, моно (!), с ужасным качеством записи, воспроизведения, и жевавшего пленку при любом удобном случае. И с какой завистью я смотрел на своего школьного приятеля, которому папа с морей привез технологическое чудо двухкассетник Phillips (сейчас то я понимаю, что это была весьма дешевенькоая модель, ширпотреб, но тогда это казалось просто изделием с другой планеты) и миниатюрную магнитолку сомнительной фирмы sanyo, привезенную другому моему приятелю с Дальнего Востока, которая, несмотря на размеры, тоже давала 100 очков форы моему монстру). У красных директоров не было ни малейшего понятия ни о том, как производить то, что пользуется спросом и за адекватные деньги, ни о том как это все продвигать и завоевывать рынки, ни о том, как вообще эффективно управлять (зато они были большие мастера по части приема проверок из министерства и общения с Госпланом, Госснабом и прочими организациями). Нет, конечно в королевстве розовых пони, можно было наверное найти каких западных инвесторов (у которых были и технологии и умения и выстроенная система реализации и постпродажного обслуживания) впарить им советских монстров типа ВЭФ, Альфа и РВЗ за 1 доллар (что конечно тут же вызвало бы стенания совкофилов про "за бутерброд народное достояние) и надеяться, что их знания и инвестиции смогут вытянуть этих издыхающих динозавров (по образцу чешской Шкоды). В реальности же и в очереди за ними никто не стоял, и шансы на успех были в общем-то минимальны (скажем всю легонькую промышленность (швейное, одежное производство, обувь) так и так сожрала бы Юго-Восточная Азия, максимум, удалось бы отложить их кончину еще лет на 10, а это был весомый кусок латвийской промышленности), а денег на поддержание их работы и выпуск никому не нужной продукции, для которой не было платеежспособного спроса потребовалось бы уйма и сразу. А их не было. Так что все эти разговоры в сослагательном наклонении

    12
    107
  • bt
    bory tchist
    18-го мая

    "BB" – не портал, а какая-то русская помойка (говно кириллицы уже выходит из берегов!)

    5
    64
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    bory tchist
    18-го мая

    Обратитесь в ,,Спорт-лото,, ! Возможно Вас ещё можно спасти. ))

    16
    3
  • EB
    Emigrants Berzins
    bory tchist
    18-го мая

    Что, на дельфятнике тебя забанили, теперь сюда пришёл? Да ещё и по-русски пишешь и на кириллице, ай-яй-яй. Шёл бы ты свою нэньку защищать, ухилянт.

    22
    1
  • DJ
    Danik Jupiters
    bory tchist
    19-го мая

    Может тебе с тинисом встретиться

    1
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    Шведской Короне, для начала напомним, что после того как 25 августа 2022 года Латвия завершила демонтаж памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков как мемориального комплекса, посвящённого советским воинам. Военные власти СССР рассматривают ликвидацию памятника Советским воинам не иначе, чем как акт захвата немецко-фашистскими силами Советской Латвии или же признают такие действия акцептом срочного возврата капитальных вложений Союза ССР в Прибалтику в размере 120’000’000’000 переводных рублей, вошедшими в Долговую Книгу латышей с расчётами по капиталу и как признание банкротами Латвии и её коренного населения, наступившего по советским требованиям по уплате процентов 4% в год и за поставку советских жизнеобеспечивающих ресурсов, и через 5 банковских дней поставило Латвию к признанию суверенным банкротом и уставной юрисдикцией, находящейся в положении банкротства и ликвидации в пользу Союза ССР с оптацией коренного латвийского населения в Швецию и наступления срока исполнения гарантийных обязательств Короля Швеции по Нештатскому Договору (1721) и по советским территориальным постановлениям в отношении Прибалтики..

    Все советские расходы, которые СССР совершил или должен будет понести в связи с банкротством и ликвидацией латвийской уставной юрисдикции в пределах Союза ССР, то такие расходы и долги входят и вменяются в Долговую Книгу латышей с 1977 года, вменяются в дебет и входят в Суверенный Долговой Титул Шведской Короны по требованиям Союза ССР и Русского Царства... (Смотри §43 КП-1234/1321(1998). ДАН 002.810.643.42. Государственный Акт СССР за август 2022 год).

    25
    5
  • EB
    Emigrants Berzins
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    Там это, на Твайке скоро день открытых дверей. Вы б сходили, проконсультировались...

    9
    11
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    Кроме всего прочего, у этих республиканских юрисдикций ещё и закончился срок аренды территорий Советского Союза. Не было никакой республиканской собственности в Союзе ССР, а была единая и неделимая собственность, не было у республик прав решать выходить или оставаться в составе СССР...

    Выражаясь юридическим языком, они превратились в мятежные территории... без фактической государственности, с временными конституциями.

    26
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    Даты принятия конституции в «бывших» республиках СССР и даты окончания действия этих конституций

    1. Азербайджан: 12.11.1995/12.11.2025
    2. Армения: 05.07.1995/05.07.2025
    3. Беларусь: 15.03.1994/15.03.2024
    4. Грузия: 24.08.1995/24.08.2025
    5. Казахстан: 30.08.1995/30.08.2025
    6. Киргизия: 05.05.1993/05.05.2023
    7. Латвия: 15.02.1992/15.02.2022
    8. Литва: 25.10.1992/25.10.2022
    9. Молдавия: 27.08.1994/27.08.2024
    10. Российская Федерация:12.12.1993/12.12.2023
    11. Таджикистан: 06.11.1994/06.11.2024
    12. Туркменистан: 18.05.1992/18.05.2022
    13. Узбекистан: 08.12.1992/08.12.2022
    14. Украина: 28.06.1996/28.06.2026
    15. Эстония: 28.06.1992/28.06.2022
    19
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    С 1.09.2013 г. вступил в силу Указ Папы Франциска Motu Proprio, что есть высшей формой юридического (правового) инструмента на этой планете. Этим указом все государства, конституции, административные акты и многое другое отменено.

    это не касается Союза ССР

    21
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    Работа всегда выполняется в сроки, на неё отведённые. Часть 2 pravosudija.net/article/rabota-vsegda-vypolnyaetsya-v-sroki-na-neyo-otvedyonnye-chast-2

    СССР

    16
    4
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    18-го мая

    Когда-то, очень давно, отец рассказал мне анекдот, который до сих пор не выходит у меня из головы: "У пастушка, однажды спросили, что бы ты сделал, если бы стал королём ? И он ответил - Украл бы из Большого Сундука 10 золотых, а потом убежал !" Ни чего не напоминает из наших реалий ?

    40
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    18-го мая

    А роботизированная столовая на ВЭФе, даже со шведским столом? Да и старый пищевой комбинат на ВЭФе был супер — любой комплексный обед за 60 копеек. Тот же ВЭФовский пансионат в Юрмале... Сейчас сижу и думаю — а не приснилось ли мне всё это?

    65
    1
  • Д
    Дед
    18-го мая

    Это было высокоразвитое производство, которое могло составить конкуренцию Европе, потому и была команда уничтожить, что и сделали местные перехватившие власть.

    82
    5
  • ФФ
    Федул Федулов
    18-го мая

    Главный тезис был таков, заводы закроются, на заводах в основном работали русские, украинцы, белоруссы и прочие выходцы из республик Союза, работать будет негде, "гражданские оккупанты' уедут. При этом очень удобно разворовывать народное богатство, революция же...

    134
    8
  • EB
    Emigrants Berzins
    Федул Федулов
    18-го мая

    Ну эту тему втирали титульным, дабы выглядело как "забота", а сами всё распиливали и распродавали буквально за копейки. На том месте, где сейчас высится Domina, стоял ультрасовременный цех с японскими и итальянскими станками, самый дешёвый из которых стоил 30 000 рубликов. Где сейчас всё это?

    53
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Федул Федулов
    19-го мая

    Вы абсолютно правы, выбить таким образом орудия труда из рабочих рук и лишить самих рабочих средств производства. Я лично был столронним наблюдателем уничтожения производственного объединения " АЛЬФА". Своими глазами видел, как со второго этажа нового корпуса (теперь там торговый комплекс "АЛЬФА"), сбрасывали японское оборудование, купленное советской властью за валюту.

    5
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