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Китай начал искать поддержку у бизнеса из Европы 0 470

Бизнес
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Китай начал искать поддержку у бизнеса из Европы
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: Китай из-за конфликта с США стал оказывать теплый прием бизнесу из ЕС.

На фоне торговой войны с США при президенте Дональде Трампе китайские власти начали искать поддержку у европейского бизнеса и готовы предоставить ему наилучшие условия. Об этом со ссылкой на бизнес-группы из Евросоюза сообщает Bloomberg.

Собеседники агентства утверждают, что в последние недели Пекин оказывает делегациям из Европы гораздо более теплый прием чем в прошлые годы. Бизнесмены уже получили доступ к высокопоставленным китайским политикам, а те осыпают их заверениями об улучшении условий и предлагают сотрудничество.

По их словам, такое отношение разительно отличается от прошлой политики, когда предприниматели могли запрашивать встречи с чиновниками, принимающими решения, но не получать их.

Одним из признаков оттепели в отношениях стал ответ председателя КНР Си Цзиньпина на письмо Датской торговой палаты в Китае. В нем китайский лидер призвал все входящие в палату компании внести свой вклад в укрепление двухсторонних связей и назвал КНР идеальным направлением для иностранных инвестиций.

В то же время, отмечает издания, усилия Китая эксперты и европейские торговые чиновники по-прежнему воспринимают со скептицизмом. Политика Вашингтона действительно создает поводы для улучшения между ЕС и КНР, но существенные разногласия между ними, например, масштабная государственная поддержка компаний Пекином, никуда не исчезли.

Европа опасается, что из-за разрыва отношений Китая с США к ней хлынет поток дешевых китайских товаров, поскольку другого рынка для них не останется. Положительное сальдо Китая в торговле с Евросоюзом в апреле стало рекордным, что говорит об обоснованности беспокойства Европы по поводу снижения конкурентоспособности блока.

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