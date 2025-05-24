Даже на войне бюджету нужны деньги: как СГД будет работать в «час X»

В передаче TV24 «Личность дня» генеральный директор Государственной налоговой службы Байба Шмите-Роке подчеркнула, что в случае наступления «часа X» СГД не прекратит свою работу, пишет LA.LV .

Генеральный директор СГД указала, что работа будет продолжена. Она заявила: «В “час X” важно, чтобы средства продолжали поступать и в государственный бюджет, и поэтому мы готовы, мы готовимся. Мы знаем, где должны находиться люди — у нас разработаны алгоритмы. Мы обязательно будем работать!»

Шмите-Роке отметила, что и пример Украины показывает, насколько важна роль налоговой администрации в условиях войны. «Этот обмен опытом у нас состоялся», – подчеркнула она.

Военное положение в Украине служит для всех нас предупреждением — Россия непредсказуема, и «час X» является возможным сценарием и для Латвии.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус считает, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным в очередной раз подтвердил, что Москва не готова идти на уступки ради установления перемирия в Украине.

Путин говорил исключительно о перемирии на своих условиях, в том числе требовал, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО и передала не только оккупированные территории, но и территории, не находящиеся под контролем России, заявил Писториус на заседании Совета иностранных дел Европейского союза в Бельгии.

«Владимир Путин явно продолжает тянуть время. Путин по-прежнему не выглядит серьёзно заинтересованным в мире, заключении перемирия. По крайней мере не на условиях, приемлемых для других», – указал министр, добавив, что недавние атаки на Украину ясно это демонстрируют.

«Атаки с использованием примерно 270 дронов говорят сами за себя. В Украине были убиты несколько человек и многие получили ранения. И я считаю, что это говорит громче, чем всё, что мы слышали до сих пор», – сказал Писториус.

По его мнению, ЕС следует расширить военную поддержку Украине и усилить санкции против России. «Самыми эффективными санкциями остаётся ещё более жёсткое ограничение денежных потоков, доходов от продажи энергоресурсов», – заявил министр обороны Германии.