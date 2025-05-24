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Даже на войне бюджету нужны деньги: как СГД будет работать в «час X» 5 586

Бизнес
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Даже на войне бюджету нужны деньги: как СГД будет работать в «час X»

В передаче TV24 «Личность дня» генеральный директор Государственной налоговой службы Байба Шмите-Роке подчеркнула, что в случае наступления «часа X» СГД не прекратит свою работу, пишет LA.LV.

Генеральный директор СГД указала, что работа будет продолжена. Она заявила: «В “час X” важно, чтобы средства продолжали поступать и в государственный бюджет, и поэтому мы готовы, мы готовимся. Мы знаем, где должны находиться люди — у нас разработаны алгоритмы. Мы обязательно будем работать!»

Шмите-Роке отметила, что и пример Украины показывает, насколько важна роль налоговой администрации в условиях войны. «Этот обмен опытом у нас состоялся», – подчеркнула она.

Военное положение в Украине служит для всех нас предупреждением — Россия непредсказуема, и «час X» является возможным сценарием и для Латвии.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус считает, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным в очередной раз подтвердил, что Москва не готова идти на уступки ради установления перемирия в Украине.

Путин говорил исключительно о перемирии на своих условиях, в том числе требовал, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО и передала не только оккупированные территории, но и территории, не находящиеся под контролем России, заявил Писториус на заседании Совета иностранных дел Европейского союза в Бельгии.

«Владимир Путин явно продолжает тянуть время. Путин по-прежнему не выглядит серьёзно заинтересованным в мире, заключении перемирия. По крайней мере не на условиях, приемлемых для других», – указал министр, добавив, что недавние атаки на Украину ясно это демонстрируют.

«Атаки с использованием примерно 270 дронов говорят сами за себя. В Украине были убиты несколько человек и многие получили ранения. И я считаю, что это говорит громче, чем всё, что мы слышали до сих пор», – сказал Писториус.

По его мнению, ЕС следует расширить военную поддержку Украине и усилить санкции против России. «Самыми эффективными санкциями остаётся ещё более жёсткое ограничение денежных потоков, доходов от продажи энергоресурсов», – заявил министр обороны Германии.

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#сгд
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(5)
  • A
    Aleks
    24-го мая

    Латвия -маленькая страна и долгосрочные боевые действия тут быть просто не могут,поэтому кривит душой Глава СГД-мало кого мы увидим ,если начнется как на Украине.Качели не получатся как там. Или ничего не будет,что скорее всего или будет очень быстро.1,5 млн -это вам не 40 млн,где перемалывать надо долго с двух сторон. Так что не пугайтесь и живите спокойно-Нас утилизируют тихо и без шума.

    4
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  • NB
    Nose Bose
    24-го мая

    шо они такого знают, о чем ну догадывается Путин?

    2
    1
  • З
    Злой
    24-го мая

    У меня другой вопрос , я так понимаю в случае разных иксов деньги со счетов исчезнут?

    4
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го мая

    Вот по ушам ездит.🙄 В час "х" (не икс) эта тётя сдристнет, как и большинство бюрократов и политоты. Поскольку, они понимают серьёзно (шкура на кону) что наши мощные клоунские войска это вообще ни о чём. Просто тупо численно. Чем их не вооружай.

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  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    В штатном режиме. Будет еб*ть должников за копейки))))

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